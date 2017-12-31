Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Kaymakamlık binası önünde el bombası...
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok sert cevap
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok...
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...

Kız çocuklarının 'kapanma partisi'ne soruşturma

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda kız çocuklarının başlarının örtülüp, ardından 'kapanma partisi' düzenlenmesiyle ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı. Bozova'nın Hacılar...

Kız çocuklarının 'kapanma partisi'ne soruşturma
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda kız çocuklarının başlarının örtülüp, ardından 'kapanma partisi' düzenlenmesiyle ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Bozova'nın Hacılar Ortaokulu'nda geçen cuma günü örtünen kız öğrencilere yönelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. tarafından 'kapanma partisi' düzenlendi. Kalp şeklinde 'Hamdolsun kapandım', 'İnşallah size de nasip olur', 'Rabbimin emri diye yaptım', 'Kapandım mutluyum', 'Şükür ki kapandım’, 'Tesettürle mutluyuz', 'Haydi sen de kapan' yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğraflarının, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekti. Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.'nin düzenlediği ortaya çıkan 'kapanma partisi'yle ilgili okul yönetimi etkinlikten haberdar olmadıklarını söyledi.
Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, etkiliği düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. ile okul yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,