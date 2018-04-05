Kırsaldaki okullara 'Usta Eli' uzandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Usta Eli' projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okulların araç ve gereçlerinin tamiratını ve çevre düzenlemesini yapıyor.'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle buluşuyor' projesinin biçim ve formatını değiştirip 'Usta Eli' adını verdikleri projeyi hayata geçiren Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmenleri ve öğrenciler, Çeltikli İlk ve Ortaokulu için kolları sıvadı. İdareciler ve öğretmenler eşliğinde öğrenciler, okulun sıra, masa dolap ve panoların tamir edip, çevre düzenlemesi için ter döküyor.Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sedat Paslı, “Usta Eli projesi Okulumuzun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı tarafından geliştirilen bir proje. Metal Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümleri de bu projeye destek veriyor. Projemizin amacı, İnegöl’ün kırsal mahallelerdeki okullarında arıza ve eksiklerin giderilmesine yardımcı olmak, okulumuzun tanıtımını yapmak, öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini sahada uygulamalarını sağlamak ve ilçemizin köylerinin tanıtılmasına yardımcı olmaktır. Projenin yürütülmesi için İnegöl Belediyesi tarafından okulumuza malzeme yardımı yapılmış olup, MÜSİAD ve İTSO gibi sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden de hibe malzeme katkısı sağlanmıştır. Proje tamamıyla okulumuza ait olup, paydaşlarımızın desteğiyle okulumuz Mobilya ve İç Mekan tasarımı Alanı tarafından yürütülecektir. Usta Eli projesinin ilk uygulaması Edebey İlkokulu, Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu binasında yapılmıştır. Okulumuz Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi alanı ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğrencilerinden oluşan ekibimiz okul binasının sınıf tahtaları, panoları, kapıları, tuvalet kapıları, muslukları, kalorifer petekleri, bahçe kapısı gibi yerlerinde tespit edilen arıza ve sorunları gidermiştir” dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise, “Öğrencilerimiz toplumda kalıcı gönül köprüleri kurarak, sosyal becerilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmeliler. Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması gerekir. Bu konuda Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini kutluyorum. Bu konuda başlatılan çalışmalarla ilgili okulumuz toplam 7 köy okulunda çalışma yapacak. Bu çalışmaların ilkini Edebey’de gerçekleştirdiler. İkincisini Çeltikçi'de yapıyorlar" diye konuştu.

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