Kinder ile Oxford Üniversitesi arasında işbirliği

FERRORE markası Kinder, Türkiye’de 200 binin üzerinde kullanıcısı bulunan ücretsiz çocuk oyunu Magic Kinder’in eğitici içeriğini geliştirmek amacıyla Oxford Üniversitesi ile işbirliği yaptı.

Kinder, çocuklara aileleriyle birlikte hem eğlenceli hem de eğitici içerik sunmak amacıyla oluşturduğu Magic Kinder adındaki akıllı telefon uygulamasını geliştirmek amacıyla Oxford Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirdi. İnternetten ücretsiz olarak indirilen ve dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşan Magic Kinder Uygulaması’nın Türkiye’de 200 binin üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. Anlaşma çerçevesinde çocukların aileleriyle etkileşimini artırmak, öğrenmelerini teşvik etmek, eğitici içerikler oluşturmak ve bir ebeveyn gösterge tablosu oluşturmak üzere ortaklaşa çalışmalar yürütülecek.

ORTAKLIK 3 YIL SÜRECEK

Kinder, Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışarak, ebeveynleri günümüzün zorluklarına karşı desteklemenin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki çocuklara ücretsiz öğrenim fırsatları sağlamayı amaçlıyor. Oxford Eğitim Bölümü uzmanları, Magic Kinder uygulamasında Kinder ile çalışarak, eğitim içeriğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve çocukların öğrenme aşamalarının kilit çıktılarını incelemeyi, bunun sonucunda da titiz bir araştırma programı üretmeyi amaçlıyorlar. Bu kapsamda Oxford Üniversitesi ile ortaklık 3 yıl sürecek ve dijital dünyanın çocukların öğrenimlerine etkisi hakkında bir araştırma programını da içerecek. Projenin bir parçası olarak Oxford Üniversitesi, çocuk eğitiminin kilit noktalarını desteklemeyi amaçlayan güçlü bir uygulama içeriğinin oluşturulması için çocuk gelişimi konusunda dünya çapında araştırma ve deneyiminden yararlanacak.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARIYLA OYNAYACAK

Magic Kinder, çocuklara dijital dünyada eğitici içerikler ve aileleriyle birlikte vakit geçirip sosyalleşebilecekleri güvenli bir platform sunuyor. 3 ile 12 yaş arası hem kız hem de erkek çocuklar için tasarlanan Magic Kinder’i anne ya da babanın indirmesi ve kayıt olması gerekiyor. Sonrasında ebeveynler, çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayabiliyor, isterlerse çocuklarının uygulamada geçireceği zamana kısıtlama koyabiliyorlar. Oyunların içinde hiçbir şekilde Kinder ürünlerine herhangi bir atıf ya da satın almaya yönelik bir içerik bulunmuyor.

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