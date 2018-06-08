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Kilis'te 23 bini Suriyeli, 55 bin öğrenci karne aldı

KİLİS'te 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle 23 bini Suriyeli, 55 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kilis'te 23 bini Suriyeli, 55 bin öğrenci karne aldı
KİLİS'te 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle 23 bini Suriyeli, 55 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kilis'te 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Zeki Taşçı İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kentte 55 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, "55 bin Türk ve Suriyeli öğrencimiz bugün karne alıyor. 3 aylık bir yaz dönemi var. Çocuklarımızın bu dönemi çok iyi değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.


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