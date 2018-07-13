KHAS Üniversitesi'nin “Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi” başlıyor

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve deniz hukuku ile ilgili temel konular hakkında eğitimin verileceği “Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi” 23 Temmuz'da başlayacak.

Farklı uluslardan katılımcıları bir araya getirerek uluslararası planda deniz alanlarıyla ilgili hukuki sorunlar hakkında eğitim vermeyi amaçlayan akademi, hukuki ve siyasi sorunların çözümü için gerekli insan ve bilgi kaynağına katkı yapmayı hedefliyor. Uluslararası mahkemelerde görevli hakimler ve uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenlerin katılımcılarla bir araya geleceği program 23 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Programda ders verecek konuşmacılar arasında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesi eski başkanı ve burada halen yargıç olarak görevini sürdürmekte olan Jose Luis Jesus, Uluslararası Adalet Divanı’nda hukuk sekreterliği görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Maurice Kamga, Milano-Bicocca Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tullio Scovazzi, Brüksel Vrije Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erik Franckx ve Dünya Denizcilik Üniversitesi’nden (World Maritime University) Prof. Dr. Max Mejia yer alıyor. Programda temel konulara ilişkin derslerin yanı sıra, o yıl için seçilen özel bir konuyla ilgili dersler de yapılarak deniz hukukuna ilişkin güncel sorunlar kapsamlı şekilde ele alınacak.

Bu şekilde alanında tanınmış ve nitelikli hukukçuların bir araya geldiği eğitim programlarının sınırlı sayıda olduğunu dile getiren KHAS Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt Katoğlu, "Türkiye'de böyle bir organizasyonu düzenleyecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu programı her yıl düzenli olarak açarak, bu alana ilişkin temel bilgilerin verildiği ve bu alanda ortaya çıkan güncel sorunların hem Türkiye’den hem de yurtdışından gelen katılımcılar tarafından ele alındığı bir platform, köklü bir akademi oluşturmaktır” dedi.

Derslerin İngilizce yapılacağı akademiye kayıtlar üniversitenin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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