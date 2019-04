KHAS, Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasına layık görüldü

İSTANBUL, () - KADİR Has Üniversitesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı 24 Nisan Çarşamba günü KAGİDER’den ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikasını aldı.

2018 yılını Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yılı ilan eden Kadir Has Üniversitesi, üç yıldır Avrupa Birliği’nin Ufuk2020 programı kapsamında finanse edilen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistematik Eylem (Systemic Action for Gender Equality - SAGE) Projesi’ özelinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’ uyguluyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaptığı birçok çalışmayla ciddi sonuçlar alan Kadir Has Üniversitesi, bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra yapısı, eylemleri ve istihdam olgusu ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı bir kurum olarak, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği, Pricewaterhouse Coopers ve Ernst & Young işbirliği ile yürütülen ‘Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)’ sertifikasını aldı.

“YÖNETİMDE YÜZDE 60 KADIN ORANINA YÜKSELDİK”

Sertifikayı KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu’nun elinden alan üniversite Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Kadir Has Üniversitesi olarak KAGİDER’den ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikasını aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Bizi yönlendiren, eksiklerimizi İnsan Kaynakları ekibimiz ile birlikte gidermemizi sağlayan ekibimize teşekkür ediyoruz. Rektörlükte bir yılımı doldurmak üzereyken ilk aldığımız sertifikanın ‘FEM’ olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Rektörlüğe başlamamla birlikte ilk işimiz tüm komite ve kurullarda yüzde 50 kadın-erkek eşitliğini sağlamak oldu. Üniversitemizin yönetim ve idari birimlerinde şu anda yüzde 60’a varan oranlar ile kadın akademik personelimiz yer alıyor” dedi.

“KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ KADINA HER ZAMAN DUYARLI”

Feyiz, “Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’müz, eski Cibali Tütün Fabrikası’nın alanında kurulu. Cibali Tütün Fabrikası, annelerin çocuklarını emanet edebilmesi için açtığı kreşi ile kadına duyarlı, kadının sosyal hayata ve ekonomiye katılmasını destekleme anlamında ilk icraat gösteren fabrikalardan biridir. Üniversite olarak kadına duyarlılığımız geçmişten geliyor. Bu misyonumuzu her alanda sürdürmek üzere düzenlemelerimizi yapıyoruz. Değerli kurucumuz Merhum Kadir Has’ın kız çocuklarımızın okuması, kadınların eğitim alması adına gösterdiği çabayı biliyoruz. İnsan Kaynakları Direktörlüğümüze ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary Lou O’Neil hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. FEM sertifikasının gerekli düzenlemeler yapılarak tüm üniversiteler tarafından bir silsile halinde edinilmesini gönülden arzu ediyoruz” dedi.

“KARAR MEKANİZMALARINDA DAHA FAZLA KADIN OLMALI”

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu ise şöyle konuştu:

“KAGİDER olarak, kadınların karar mekanizmalarında özgürce ve hür iradesiyle daha fazla yer almaları için gerekli desteklerimizi arttırdık. Kadın için en önemli şeylerden bir tanesi güç birliğidir. Dünya Bankası ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte bu yönde çalışıyoruz. Daha çok sayıda kurumda kadın CEO olması, üniversitelerde ise rektör ve rektör yardımcısı konumunda daha fazla kadın olması gibi hedeflerimizi, örneklerimizi çoğaltmak istiyoruz. Üniversiteye, kadınlara olan desteği için çok teşekkür ediyoruz. Kadınlara fırsat eşitliği sağlamak adına kuralları ve bakış açısını oluşturan, iş süreçlerini kadının fırsat eşitliğini korumak adına izleyen kurumların ve üniversitelerin artışını görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.”

