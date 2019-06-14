Kayserili öğrencilerin karne heyecanı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de okul öncesi eğitimi alan, ilkokul ve ortaokullarda okuyan 305 bin 393 öğrenci, karnelerini aldı.

Kayseri'de, 1101 okulda, 305 bin 393 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler, eğitim- öğretim döneminin yorgunluğunu atacakları yaz tatiline başlayacakları için mutlu olduklarını söyledi. Karnelerini alarak, okullarından çıkan öğrenciler, arkadaşlarıyla vedalaştı.



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