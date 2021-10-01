Kaymakam sınıfa “hoş geldiniz” diyen öğretmeni Kapıya attı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Faruk Saygın, gittiği kapsamında Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaretinde bir öğretmene “Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle” diyerek sınıftan kovduğu iddia edildi.

Artvin’in Kemalpaşa Kaymakamı Faruk Saygın, okul ziyaretleri kapsamında Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyarete gitti. Saygın, girdiği sınıfta kendisine "hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni “Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle” diyerek sınıftan kovduğu iddia edildi.

Konu sosyal medya da patladı. Sendikalar öğretmenleri destek verdi. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuyu sosyal medyada kınıyıp öğretmenlere sahip çıktılar.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın yaptığı açklama şöyle:

ÖĞRETMEN, HADDİNİ BİLİR! ÖĞRETMEN, HAD BİLMEYİ DE ÖĞRETİR!

Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Faruk Saygın’ın Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaretinde özel öğretim öğretmenimize yaptığı nezaketsizlik ve hakaretin hiçbir şekilde izahı yoktur. #kaymakam

Ülkemize hiç yakışmayan en büyük çirkinliktir. Bir mülki amirin dahi böylesi bir çirkinliğin faili olduğu ortamda,öğretmene yönelik şiddet hadiselerinin önüne nasıl geçeceğiz? Gün geçmiyor ki darp edilen, yaralanan ya da hayatını kaybeden öğretmenler haberlere konu olmasın.

Bakanlığı’nın Kemalpaşa’da yaşanan bu hadiseyle ilgili alacağı tedbir, bundan sonra öğretmene şiddet ve hakarete karşı alacağı takınılacak tutumu belirleyecektir. Her zaman söylüyoruz: Öğretmene verdiğimiz değer, aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir!

KAYMAKAMA ÖNCE USULÜ KİM EĞERETECEK

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuyu sosyal medyada yaptğı açıklama ile duyurdu. Yalçın, yaptığı açıklamada "Öğreten sizin şamar oğlanınız değildir. Öğrencilerinizi ve kendi öğretmenlerinizi unutmayın" diye sert sözle eeştirdi. İşte Ali Yalçın'ın sosyal medyadaki açıklaması:

“KAPIKULU DEĞİL ÖĞRETMENİMİZ”

Birgün'ün haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu,"Kimse unutmasın kapıkulu değil öğretmeniz" diyerek tepki gösterdi.

Emiralioğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bugün ÇPAL'ye okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.