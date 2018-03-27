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Kastamonulu eğitimcilerden performans sistemi protestosu

KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde görev yapan Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmen ve idareciler, Kaymakamlık binası önünde bir araya gelerek performans değerlendirme sistemi taslağı ve mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasını protesto...

Kastamonulu eğitimcilerden performans sistemi protestosu
KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde görev yapan Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmen ve idareciler, Kaymakamlık binası önünde bir araya gelerek performans değerlendirme sistemi taslağı ve mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasını protesto etti.
Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesi üyesi bir grup, Tosya Kaymakamlığı önünde toplanarak performans değerlendirme sistemi taslağı ve mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasını protesto etti. Eğitim Bir-Sen Tosya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Tok burada yaptığı açıklamada, performans değerlendirme sisteminin eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacağını, yüz yüze bakanları karşı karşıya getireceğini ve saygınlığı zedeleyecek bir uygulama olduğunu düşündüklerini söyledi. Tok, "Bu uygulamanın hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ise bir hata. Çünkü sözleşmeli öğretmenlerle diğer meslektaşları arasında birçok fark var. Sözleşmeli öğretmenin eşi öğretmen olmadığı durumda dahi eş durumu nedeniyle bir araya gelemiyor ve bu durum, eş ile iş arasında bir tercih yapmak zorunda bırakarak, aile bütünlüğüne ilişkin anayasal temel hakkın ihlal etmektedir" diye konuştu.
Tok, basın açıklamasının devamında "Bir diğer madde ise öğretmene yönelik şiddete bir an önce 'dur' denilmesi. Son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve bazıları ölümle sonuçlanan şiddet olayları, ülkenin geleceği olan gençleri eğiten öğretmenleri olumsuz etkilemektedir" dedi.

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