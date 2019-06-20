Kasapoğlu: 2018- 2019 döneminde 381 bin 843 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Besti KARALAR/ANKARA, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018- 2019 döneminde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuran 427 bin 152 öğrenciden 381 bin 843'ünün yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yıllara göre yurtlara yerleşen öğrenci sayıları ile yurtların denetimine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Kasapoğlu, 81 il, 239 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 780 yurtta hizmet verdiklerini vurguladı. Kasapoğlu, "2014-2015 döneminde başvuran 417 bin 701 öğrencinin 277 bin 280’i, 2015-2016 döneminde 376 bin 085 öğrenciden 369 bin 103'ü, 2016-2017 döneminde 437 bin 731 öğrenciden 388 bin 953'ü, 2017-2018 döneminde 412 bin 637 öğrenciden 373 bin 747'si, 2018-2019 döneminde 427 bin 152 öğrenciden 381 bin 843'ü yurtlarımıza yerleştirilmiştir" dedi.

'2 YILDA BİR DÜZENLİ DENETİM'

Bakan Kasapoğlu, yurtların, bütün iş ve işlemlerinin yıllık teftiş programlarına uygun olarak 2 yılda bir düzenli olarak müfettişlerce teftiş edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızda bulunan tüm tesis ve işletmeler yurt müdürlerince görevlendirilen, yurt müdür yardımcısı veya nöbetçi personel tarafından her gün yurt müdürü başkanlığında yurt müdür yardımcısı ve bir yönetim memurundan teşekkül ettirilen bir komisyon tarafından ayda en az 2 defa denetlenmektedir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, birim amirleri ve il müdürleri tarafından da denetim yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklar giderilmektedir. Tüm yurt müdürlüklerimizde, sivil savunma hizmetlerini yerine getiren 'Sivil Savunma Amiri' görevlendirilmiş olup, bu kapsamda yurtlarımızda sivil savunma hizmetleri en etkin şekilde yürütülmektedir. Gerekli planlar güncellenerek deprem, yangın gibi afetler konusunda personele ve öğrencilere her yıl eğitimler verilerek yılda 2 kez AFAD İl Müdürlükleri ile birlikte bina tahliye tatbikatları da yapılmaktadır."

Kasapoğlu, öğrenci sayılarındaki artışa bağlı olarak yurt başvurularının karşılanma oranlarının sürekli izlendiğini ve yatak sayısının artırılmasına yönelik yurt ihtiyaçlarının belirlendiğini de vurguladı.

'150 BİN ÖĞRENCİYE BURS'

Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi başvurularının internet ortamından ve aynı başvuru sayfasından yapıldığını da belirterek, "Bakanlığımıza müracaat eden öğrencilerin bilgileri, 11 farklı kamu kurumundan alınan bilgiler ile elektronik ortamda başarı durumları, gelir durumları ve sosyal durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte; başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, diğer tüm öğrencilere de öğrenim kredisi tahsisi yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde burs ve kredi için müracaatta bulunan öğrencilerden 150 bin öğrenciye burs tahsis edilmiştir" dedi.