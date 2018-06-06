Karnesini getiren hediyesini CarrefourSA'dan alacak

CarrefourSA, 9-10 Haziran tarihlerinde hipermarketlerine karnesini getiren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine boyama kitabı, dondurma, meyve suyu, muz gibi çeşitli hediyeler verecek.

CarrefourSA, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin karne coşkusuna ortak olmayı amaçlıyor. "Her Karneye Bir Hediye" kampanyası kapsamında 9–10 Haziran 218 tarihlerinde karnesiyle birlikte CarrefourSA Hiper marketlerine gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine CarrefourSA Boyama Kitabı, dondurma, muz veya meyve suyu hediye ediyor. 2 gün boyunca devam edecek kampanya kapsamında CarrefourSA, öğrencilere 25 bin adetin üzerinde hediye dağıtmayı planlıyor. Karnesini gösteren öğrenciler hipermarketin danışma kısmından hediyesini alabilecekler.

Kampanyaya en fazla bir kere katılım gösterilebilecek. Kampanyadan yararlanmak için, karnenin ibrazı gerekiyor. Kampanya hediyeleri stoklarla ve Hiper formatlı mağazalarla sınırlı olacak.

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