Karnelerini uçakta aldılar

TÜRKİYE'nin ilk tematik lise ve proje okulu olan Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, karnelerini okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının içinde aldı.

Aksu ilçesinde 2016 yılında açılan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yine bir ilk yaşandı. Antalya Havalimanı'nda atıl halde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının eğitim için okulun bahçesine taşınmasıyla dikkatleri üstüne çeken lisede öğrenciler, başka bir heyecan yaşadı. Okul yönetimi, öğrencilere karnelerini müze, kütüphane ve sinema salonuna dönüştürülen uçağın içinde verdi.

'İLK KEZ UÇAKTA KARNE VERDİM'

Okulun edebiyat öğretmenlerinden Yeşim Dinler, ilk kez uçakta karne vermenin heyecanını yaşadığını söyledi. Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri önerisinde bulunan Dinler, yeni döneme öğrencilerin daha dinç gelmesini istedi.

Öğrencilerden sınıf birincisi Sude Böcekli ise "Uçağın içinde karne almak çok güzel bir duygu. Başarıların tesadüf olmadığına inanıyorum, okulumuza gelen bu uçak sayesinde başarılarımızın arttığı düşüncesindeyim" dedi.

SÜRPRİZ OLDU

Öğrencilerden Gamze Sipahi ise bu okulda olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Sipahi, "Okulda uçak olması gurur verici. Uçak derslerimizi daha çok çalışmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Erdem Sarıkaya da "Bunu biz de beklemiyorduk, sürpriz oldu. Uçakta karne almak heyecanlı, aynı zamanda kendi düzenlediğimiz uçakta almak daha güzel oldu" diye konuştu.



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