"Karne sürecinde ailelerin temel görevi çocuklarını anlamak"

Milyonlarca öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönem karnelerini bugün aldı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Barış Sezgin, tatil öncesi ailelere önerilerde bulundu. Sezgin, "Aileler karneyi değerlendirirken çok sakin, yapıcı ve doğru geri bildirimler yapmalı ve çocuklarını anlamalılar. 15 günlük tatil sürecinin iyi yapılandırılması gerekiyor. Çocuklara bu dönemde günlük tutmalarını öneriyorum" dedi.

Okullarda güz döneminin son ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini aldı. Bazı öğrenciler karne stresi yaşarken, bazı öğrenciler notlarının pekiyi olması nedeniyle rahat bir şekilde tatile ‘merhaba’ dedi. Uğur Okulları Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, velilere çocuklarının karne notlarına karşı yaklaşımları konusunda tavsiyeler verdi.

15 günlük tatilde yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunan Barış Sezgin, “Bugün karne günü, çocuklarımızın hepsi çok heyecanlı, hak ettikleri tatile çıkıyor olacaklar. Karne hayat değildir, çocukların ilgi ve yeteneklerini yansıtan bir araç da değildir. Aileler karneyi değerlendirirken çok sakin, yapıcı ve doğru geri bildirimler yapmalılar. Çocuğun güçlü olduğu yanlarını değerlendirip, özenli övgüde bulunuyor olmalılar. Ailelerin çocuklarının yaptığı olumlu davranışların onlarda hangi duyguyu uyandırdığını yansıtarak özenli övgü yapmaları, çocukların ikinci dönem başındaki motivasyonu artıracaktır. Çocukların güçlü yanları olduğu gibi gelişmesi gereken yanları da var. Bu bağlamda ailelerin çocuklarına kısa dönemli hedefler koymaları gerekiyor. İlk dönemden çocukların eksik olduğu dersler varsa, ikinci dönem başında bu eksikleri kapatmakla ilgili kısa dönemli planlamalar yapılabilir. Örneğin, matematikte notunu 2’den 5’e yükseltme değil, matematikte hangi konuda eksikse o konuyu tamamlama hedefi koyulmalı” dedi.

"GÜNLÜK TUTMALARINI ÖNERİYORUM"

Çocukların karne notlarına karşı üzgün olabileceğini, bunların çok normal duygular olduğunu aktaran Sezgin, “Ailelerin temel görevi çocuklarını anlamak. Olumsuz duyguyu yok edemeyiz ama olumsuz duygu anlaşıldığında çocuk bununla baş edebilir. 15 günlük tatil sürecinde ailelere bunun bir tatil olduğunu unutmamalarını söylüyorum. Çocuklarımızın çoğu bir yetişkin gibi saat 8’de okula gelip akşam 5’te çıkıyorlar. Bu nedenle dinlenmeye ve eğlenmeye hakları var. Birçok çocuk 15 gününü sadece tablet başında, sadece oyun oynayarak geçirdiğini görüyoruz. Bu doğru değil, 15 günde zaman yönetimi çok önemli. Çocuğun, sinema ve tiyatro gibi entelektüel faaliyetlere katılıyor olması önemli. Bu entelektüel bakış açısını değil, akademik başarıyı da geliştirecektir. Gittiği bir şehirde müzeye gittiği zaman bu çocuğun araştırma becerilerini geliştirir. Gidilen yabancı bir ülkede çocuğun haritayı kullanması çocuğun akademik becerilerini geliştirecektir. 15 tatile yönelik çocuklara uygun çok güzel filmler, müzikaller atölyeler var. Bu süreçte çocukların aile büyüklerini görüyor olması onlarla vakit geçiriyor olması da çok önemli. Tatil ne kadar iyi yapılandırılırsa çocuklar için daha verimli ve motive edici olur. Okul olarak çocukların 15 gününü yapılandırdık. Onlara günlük tutmak gibi performans görevleri verdik. Günlük yazmak çok önemli, yazı yazmak düşüncenin son halidir. Çocukların günlüklerine yazıyor olması, duygu ve düşüncelerini organize ediyor olmalarıdır. Yaşamla ilgili bir yöntem gösterir onlara. Günlük tutmayı öneriyorum. Tüm öğrencilerimize güzel, verimli ve enerjik bir yıl diliyorum” diye konuştu.

KARNE VE TATİL HEYECANI BİR ARADA

Uğur Okulları Bornova Kampüsü 3’üncü sınıf öğrencisi Bade Polat, “Matematiğim çok iyi geldi. Tatilde kitap okuyacağım, ödevlerimi yapacağım, ders çalışacağım. Ailemle kış tatiline gideceğiz, kar göreceğim. Sinemaya gideceğim. Tatil için çok heyecanlıyım. Güzel bir tatil olmasını diliyorum” dedi.

Tatile çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Elvin Erçin ise, “Karnem beklediğim gibi geldi, ilk önce Türkçe’ye baktım, çok iyi geldi. İngilizcem de çok iyi. Tatilde ödevlerimi yapıp kitap okuyacağım. Voleybol kursuna gideceğim. Sinemaya gideceğiz. En çok hayalini kurduğum şeyleri yapacağım. Arkadaşımla Uludağ’a gitmeyi planlıyorum” diye konuştu.

Karnesinde matematik ve fen notlarının çok iyi olduğunu anlatan Arel Aysel, “Tatilde ödevlerimi yapıp kitap okuyacağım. Almanya’dan dayımlar gelecek. Sinemaya gideceğim. Çoğu zaman dışarıda olacağım, daha çok anneannemlerde kalacağım. Çok iyi bir tatil bekliyorum” dedi.

‘TATİLDE YAPILACAKLARI ÖNCEDEN PLANLADIK’

Annesiyle birlikte bir hafta önce tatilde ne yapacağını planladığını söyleyen Zeynep Ada Mamak, “İki tane gitmek istediğim sinema filmi var. Gitmek istediğim ‘Karlar Ülkesi’ adlı bir müzikal var. Anneannemi sürpriz ziyarete gideceğim. Haberi yok. Kitap okuyup bol bol oyun oynayacağım. Spor yapacağım, annemle birlikte puzzle yapacağım. En önemlisi de iki günlük kar tatili. 15 tatil dinlenmek ve eğlenmek demektir. Herkese iyi tatiller” şeklinde konuştu.

Beş buçuk yaşında bir kızı olan Yeliz Turna, “Üçüncü karnesini aldı ama her zamanki gibi heyecanlıyız. Babamız da yıllık izni tatile göre ayarladı. Birlikte memlekete gideceğiz, ona göre planlamamızı yaptık. Aile büyüklerini ziyaret edeceğiz, kuzenleriyle zaman geçirecek. Birkaç film var aklında onları izleyecek, bol bol kitap okuyacak ve gezecek. Daha çok küçük olduğu için birçok şeyin farkında değil ama gelişimi hala devam ediyor. Karnede bazı konular gelişiminin altında ve üstünde de olabilir, ama bir şekilde öğrenecek. Seneye birinci sınıfa başlayacak, hazır olduğunu düşünüyorum. Birçok anlamda çok yol kat etti” dedi.

‘ÇOCUĞUMU BAŞARILI VE BAŞARISIZ OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUM’

Kızı ikinci sınıfa giden Emel Deniz Mamak, “Çocuğu başarılı ve başarısız olarak değerlendirmek yerine Hangi konularda eksiği olduğuna ve tamamlanabilecek noktalara odaklanıyorum. Bu süreç boyunca çok karne odaklı değil, daha çok dinlenebileceği ve eğlenebileceği planlamalar yapacağım. Bol bol kitap okuma üzerine bir planımız var. Dersleri oldukça iyi ama tekrar etmesi gereken konularda çalışacağız” diye konuştu.