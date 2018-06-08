Karaciğer hastası Zeynep, karnesini evde aldı

Başkale ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşalan Mahallesi'nde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Geçit, 4 yıl önce karacieğer yetmezliği hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle okula gidemediği için evinde eğitim gören Zeynep, bugün karne heyecanı yaşadı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Geçit ailesini ziyaret ederek, öğrenciye karnesini verdi. Büyük mutluluk yaşayan Geçit ailesi, kızlarına ders anlatan öğretmenleri ve karne gününde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti. Geçit'e çeşitli hediyeler veren Kaymakam Öztürk, babası Ertan ve annesi Nurcan Geçit ile bir süre sohbet etti.
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