Karabıyık'tan FATİH Projesi için soru önergesi!

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 11 yıldır tamamlanamayan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’nin (FATİH Projesi) neden tamamlanamadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevaplaması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

FATİH Projesi 2010 yılında dönemin Başbakanı tarafından büyük bir törenle başlatıldığını hatırlatan Karabıyık, önerge gerekçesinde, “Bakanlığınız tarafından yapılan tanıtımlarda FATİH Projesinin eğitim sistemimizde çığır açacağı, eğitimin niteliğinin artırılması hususunda çok önemli katkılar sunacağı, projenin hayata geçmesi ile örgün eğitim kapsamındaki öğrencilere kitap dağıtılmayacağı, tabletler üzerinden tüm derslerin işleneceği bilgilerine yer verildi.

Bütün bu şaşaalı anlatımlara ve hedeflere rağmen FATİH projesi bekleneni vermedi, amacına ulaşmadı; aradan geçen 11 yılda tamamlanamadı. Projeye ayrılan kaynakların ortada olmaması da dikkat çeken ayrı bir husus. Ayrıca, geçen süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesinin uygulandığı okullarda etkileşimli tahtaların ve tabletlerin eğitime katkısının araştırıldığı açıklanmış olmasına karşın sonuçlarına ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

FATİH Projesi ile okullara fiber optik alt yapı hizmetleri kapsamında çeşitli hizmetler sunulmaktadır; ancak okulların internet ve MEB içerik servislerine erişimini sağlayan ağ alt yapısının sağlıklı bir şekilde hizmet vermediği eğitimciler tarafından sıkça gündeme getirilmektedir.

FATİH Projesi kapsamında okulların alan ağı altyapı işlerinin usulüne uygun yapılmadığı, teknik şartnamelere uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı, planlamanın yapılamadığı, etkileşimli tahtalarla tabletlerin bağlantı kuramadığı basına yansımıştır.

Kaç okulda fiber optik alt yapı yerine standart bağlantı gerçekleştirildiği, okullarda kurulduğu iddia edilen bu alt yapı çalışmalarına rağmen yeterli internet hizmetine niçin ulaşılamadığının yanıtı ise Bakanlık tarafından verilmemektedir. Proje kapsamında okullara ağ altyapısı kurulması amacıyla 408 milyon TL daha harcanacağı yakın zamanda açıklandı; ayrıca, FATİH Projesi ile verilmeyen hizmetin parası tahsil edildiği iddiaları da mevcuttur” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık’ın FATİH Projesi ile ilgili Bakan Özer’e yönelttiği sorular şöyle:

Fatih Projesi devam etmekte midir?

FATİH Projesi neden bitirilememiştir?

FATİH Projesi için önümüzdeki süreçte Bakanlığınızın planlaması nedir?

FATİH Projesi’nin ne zaman bitirilmesi amaçlanmaktadır?

Projenin sorumluları kimlerdir?

Bugüne kadar FATİH Projesi kapsamında dağıtılmış tablet sayısı nedir?

2015’te açıklandığı üzere 10 milyon 600 bilgisayarın ihalesi yapılmış mıdır? Ne zaman yapılmıştır? Yapılmadıysa nedeni nedir?

Proje kapsamında hangi firmalara ihale verilmiştir? İhale bedelleri nedir?

Hangi firmalardan etkileşimli tahta alımı yapılmıştır, tahta başına ödenen miktar kaç TL’dir?

Hangi firmalardan tablet bilgisayar alımı yapılmıştır, tablet bilgisayar başına ödenen miktar kaç TL’dir?

Bugüne kadar altyapısı tamamlanan derslik sayısı nedir? Hangi okullarda altyapı tamamlanmıştır? Altyapı için ne kadar harcanmıştır?