Kar nedeniyle okulları tatil edilen iller

Bolu'da eğitime kar engeli



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, ilçelerde tüm okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 1 gün süreliğine tatil edildi.



Bolu'da sabaha karşı başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayrıca Gerede, Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan ve Göynük ilçelerinde de tüm okullar bugün 1 günlüğüne tatil edildi. Bolu merkezde diğer okulların tatil edilmemesi nedeniyle sabah çocuklar okula giderken zorlandı. Küçük çocuklar, lapa lapa yağan kar altında okullarına gitti. Kar yağışı altında çocuklarını okula götüren bazı veliler okulların tatil edilmemesine tepki gösterdi. Bazı öğrenciler, kar yağışının şehir içindeki ulaşımı etkilemesi nedeniyle geç kaldı. Şehir içi yolların karla kaplanması sonucu zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.



AKÜ’DE EĞİTİME KAR ENGELİ



AFYONKARAHİSAR, (DHA) – AFYON Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı AKÜ Rektörlüğü tarafından bugün eğitime ara verildiği açıklandı. Rektörlükten yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Olumsuz hava şartları ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde 29 Aralık 2016 tarihli final sınavlarına ve eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ertelenen sınavların programı daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personelimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır."



UŞAK'TA OKULLARDA KAR TATİLİ



Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta dün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bugün tatil edildi.



Uşak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 29 Aralık 2016 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.



Valilik açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bugün için idari izinli sayılacağı belirtildi.



ÇANKIRI'DA OKULLARA KAR TATİLİ



ÇANKIRI, (DHA)- YOĞUN kar yağışı nedeniyle Çankırı'da okullar bugün tatil edildi.



Çankarı Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklığa meydan verilmemesi için il genelindeki tüm okulların bugüiçin tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.



BURSA'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ



BURSA, (DHA) - BURSA'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, ilçe kaymakamlıklarınca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi.



Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.



BURDUR’DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’da yoğun kar yağışı nedeniyle Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.



Burdur’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının yoğun olduğu Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerine bağlı köylerden ilçe merkezlerine taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.



Altınyayla İlçesi’nde ise sadece Ballık Köyü’nde eğitime ara verildi.



BİLECİK'TE OKULLAR TATİLİ



BİLECİK, (DHA)- BİLECİK il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilerin de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacakları bildirildi.



KIRIKKALE'DE OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, yarın kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Haktankaçmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yağış nedeniyle Kırıkkale il merkezi ve ilçelerindeki bütün okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. 29 Aralık 2016 günü için Kırıkkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan hamile ve engelli memurlarımıza 1 gün idari izin verilmiştir" dedi.



KULA'DA TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ



Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.



Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Encekler Mahallesi ve Çarıkballı Mahallesi'nde resmi taşımalı eğitime tabi okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe merkezindeki okulların ise eğitime devam edileceği belirtildi.



YOZGAT'TA KAR TATİLİ



YOZGAT, (DHA)- YAZGAT il genelinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullarda eğitime 1 gün süreyle tatil edildi.



Yozgat il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle ara verildi. Bu arada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı açıklandı.



TAŞIMALI EĞİTİMDEN YARALANAN ÖĞRENCİLERE KAR TATİLİ



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yüksek kesimlerde taşımalı eğitimden yaralanan öğrencilere kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Denizli'nin Çameli, Babadağ, Güney, Serinhisar, Buldan, Acıpayam, Çardak, Akçapınar, Uzunpınar, Gözler, Güzelpınar, Akdere ve Belenardaç mahallerine taşımalı eğitimle gelen öğrencilere okullar yarın (Perşembe) tatil edildi.



UŞAK'TA OKULLARA KAR ENGELİ



Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Uşak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 29 Aralık 2016 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmaya karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.