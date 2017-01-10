Kar nedeniyle okullar yine tatil

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" denildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" denildi.



İzmir'de okullara kar tatili



Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden don ve buzlanma uyarısı geldi. Kent genelinde okullar yarın için 1 gün tatil edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tatil haberini twitter adresinden duyurdu.



Son yılların en sert kış koşullarını yaşayan İzmir'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışının ardından don ve buzlanma beklendiğini açıklaması üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, okullarda eğitime 1 gün (Çarşamba) süre ile ara verilmesine karar verdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tatil haberini twitter adresinden duyurdu. Yahşi attığı tweet'te şu ifadeler yer verdi:



'Kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir.'



ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ YORUMLAR



İl Milli Eğitim Müdürü'nün attığı tweete öğrencilerin yaptığı yorumlar da ilginç oldu. Öğrencilerin yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:



'Sonunda bizim de bir Vasip Şahin'imiz var', 'Sana baba diyebilir miyim', 'Yarın 3 sınavım vardı seni bize Allah gönderdi', 'İzmir'de de kar tatili olmadı demeyiz artık, çocukların duası tuttu.'



Tatil kararı ile ilgili açıklama yapan Ömer Yahşi, "Meteoroloji'den alınan bilgilerle yarın don ve aşırı buzlanma beklenmesi nedeniyle Valimiz Erol Ayyıldız, eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verdi. Ulaşım güvenliğinin tehlikeye düşeceğini değerlendiren Valimiz, yavrularımızın güvenliği için bu kararı aldı. Hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak" dedi.



VALİLİK DE İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU



İzmir Valiliği de tatil kararını resmi web sitesinden duyurdu. Valilik açıklamasında, "Aşırı don ve buzlanmanın ve de kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak İzmir il genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak 2017 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 (bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.



Çanakkale'nin 7 ilçesine kar tatili



Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 5 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 7 ilçede okullar yarın için 1 günlüğüne tatil edildi.



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 5 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği ifade edildi.



YENİ İLÇELER EKLENDİ



Çanakkale'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tatil edilen Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice ilçelerine; Çan, Gökçeada ile Eceabat ilçesinde taşımalı öğrenciler ile Alçıtepe İlkokulu da eklendi.



Eceabat ilçesi ile Çanakkale merkezde eğitime devam edilecek. Merkezde sadece taşıma eğitim ile okula gelen ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için okullar yarın 1 günlüğüne tatil edildi.



Edirne'de kar tatili 1 gün uzatıldı



EDİRNE,(DHA) - EDİRNE Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime verilen 1 günlük arayı yarına da uzattı. Valilikten yapılan açıklamada yarın okulların yanı sıra resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'de valilik yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11/01/2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 11/01/2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.



Edirne Valiliği, geçen Cuma, Pazartesi ve bugün de kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1'er gün ara verildiğini açıklamıştı.



TEKİRDAĞ'DA DA TATİL EDİLDİ



Tekirdağ Valiliği de pazartesi gününden beri tatil olan okullarda yarın da tatilin devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm İlk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir.Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.



KIRKLARELİ'NDE DE TATİL EDİLDİ



Kırklareli Valiliği de pazartesi gününden bu tatil olan okullarda tatilin yarın da devam edeceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü Kırklareli Merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.



Isparta'da okullar tatil edildi



Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,(DHA)- ISPARTA'da sabah başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar tatil edildi.



Isparta'da sabah saatlerinde şiddetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent merkezinde ve merkeze bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı köy ve beldelerde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunun ilerleyen saatlerde netlik kazanacağını söyledi.



MERKEZ VE YALVAÇ'TA YARIN OKULLAR TATİL



Isparta kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar etkisini sürdürüyor. İl merkezinde kar kalınlığı 35 santimi geçti. Kar yağışı sonrası bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verilirken, Valilik kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitim verilen okullarda yarın da eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca yarın hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.



Yalvaç İlçesi'nde de yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.





