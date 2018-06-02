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Kanser tedavisi gören Furkan, LGS'ye evinde girdi

EDİRNE'de akciğer kanseri tedavisi gören Furkan Bitik (15) Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 3 görevli eşliğinde evinde girdi. Edirne'de Mehmet Ruen Erkurt Ortaokulu son sınıf öğrencisi ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Furkan...

Kanser tedavisi gören Furkan, LGS'ye evinde girdi
EDİRNE'de akciğer kanseri tedavisi gören Furkan Bitik (15) Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 3 görevli eşliğinde evinde girdi.
Edirne'de Mehmet Ruen Erkurt Ortaokulu son sınıf öğrencisi ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Furkan Bitik, LGS'ye evinde girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hasta öğrencilerin eğitimde geri kalmaması için başlattığı uygulamayla, Furkan Bitik, sınav yapılacak okula gitmeden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün atadığı bina sorumlusu, gözetmen ve sınav başkanı gözetiminde sınava evinde girdi. Evde sınava girmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Furkan, "Sınava iyi hazırlandım. İngilizce tercüman olmak istiyorum" dedi.
Anne Nurhan Bitik de 3 çocuğundan biri olan Furkan'ın okumayı çok sevdiğini belirterek, oğlunun hastalığı nedeniyle 1 yıldır evde eğitim aldığını söyledi. Furkan'ın başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan anne Nurhan Bitik, "Oğlum sınava iyi hazırlandı. Furkan akciğer hastası, ayrıca nakil adayıyız. Evde sınav uygulaması bizim için iyi oldu. Hem enfeksiyon almıyor hem de rahat bir şekilde sınava giriyor. Devletimizin bu imkanından biz de yararlandık" diye konuştu.
Furkan Bitik'i sınav öncesi evinde ziyaret eden Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kentte bu yıl 3 bin 160 öğrencinin LGS'ye girdiğini belirterek, Furkan ile birlikte Edirne Sultan 1'inci Murat Hastanesi’nde kan kanseri tedavi gören bir öğrencinin de sınavının hastane odasında yapıldığını söyledi.

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