Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ne zaman? İşte 2020 KPSS sınav tarihleri…

Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü Kamu Personali Seçme Sınavı (KPSS) koronavirüs nedeniyle ertelendi. ÖSYM sınav takviminde yeni Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. İşte KPSS ne zaman yapılacak? sorusunun yeni takvimde yanıtları...

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından KPSS’nin de yer aldığı bazı sınavların tarihleri yeniden belirlendi. Devlet dairelerinde işi girmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav tarihini merak ediyor. İşte yaşanan koonavirüs sıkıntısı yeniden belirlenen

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020