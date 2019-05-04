Kampüsteki ağaçlara 4 bin kitap astılar

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi öğrencileri kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, kampüsteki ağaçlara 4 bin kitap astı. Kitap okumak isteyenler ağaca asılı kitapların iplerini keserek aldı.Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından ‘Askıda ekmek’ uygulamasından esinlenilerek düzenlenen 'Kampüste ağaçlar kitap açacak' isimli proje ile ağaçlardaki kitaplar 1 saat içinde tükendi.Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Güneş projeyi geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Projemiz sayesinde kampüste ağaçlar her yıl kitap açacak. Bu projeyi yapmaktaki amacımız okuma alışkanlığını artırmak. Aslında bunun farkındalığı insanlarda zaten mevcut. Ama kitap fiyatlarının fazla olmasından dolayı okuma oranları düşük oluyor. Bu sebepten dolayı biz burada 4 bin tane kitabı üniversiteli arkadaşlarımıza ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Hem okuma alışkanlıklarını artırmak hem de onların okuma alışkanlıklarının devamlılığını sağlamak için bu projeyi yaptık. Bu projede 55 öğrenci görev aldı. Kitapları Erzurum TÜYAP fuarına katılan birçok kitabevi hediye etti. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oldu. Ağaçlara astığımız kitaplar ortalama 1 saat içerisinde tükendi" dedi.Ellerinde makaslarla gezen görevli öğrenciler, beğendikleri kitabı almak isteyenlere yardımcı oldu. Kampüsteki ağaçlara asılan 4000 kitap, 1 saat içinde tükendi. Ağaçlara asılı olan kitaplardan alanları askıda ekmek alanlara benzettiğini söyleyen öğrencilerden Gizem Yılmaz, "Çok güzel bir etkinlik. Üniversitemiz içinde güzel oldu. Projede emeği geçen öğrenci arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" dedi

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