Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () – GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde eğitim gördükleri bölümlerini başarı ile tamamlayan 1416 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Bölümlerini başarı ile tamamlayan 1416 öğrenci için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine; AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Durdu Yetkinşekerci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Tamer Yılmaz, bölümlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere seslenen Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde nitelikli bir eğitim aldıklarını belirterek meslek hayatında da aldıkları eğitimi tatbik etmelerini istedi. Yılmaz, mezuniyetten sonraki hayatlarında tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu. Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise üniversitenin kısa süre içinde marka haline geldiğini belirterek mezun olan öğrencileri ve ailelerini kutladı. Üniversiteyi birincilikle bitiren ve okul öğrencileri adına konuşan Sümeyye Aksoy da başarısını ailesine borçlu olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından isimleri çağrılarak sahneye çıkan öğrencilere diplomaları hocaları tarafından verildi. Düzenlenen törenin ardından mezun olan binlerce öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.



​FOTOĞRAFLI