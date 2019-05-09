KAGİDER’den İstanbul Gedik Üniversitesi’ne Fırsat Eşitliği Modeli sertifikası

İSTANBUL, () – Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) kadın istihdamını teşvik etmek için geliştirilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) programı kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi’ne sertifika verdi.

İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermek amacıyla KAGİDER önderliğinde gerçekleştirilen Fırsat Eşitliği Modeli Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan İstanbul Gedik Üniversitesi’nde sertifika takdim töreni gerçekleşti. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik ve Rektör Prof. Zafer Utlu’ya sertifikayı KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu’nun elinden aldı.

KADIN ÇALIŞANLAR DESTEKLENİYOR

Törenin açılışında konuşma yapan Hülya Gedik, İstanbul Gedik Üniversitesi Kurucusu Halil Kaya Gedik’in ‘çalışma hayatında eşitlik felsefesine inanan’ bir insan olarak yönetim kurulu başkanlığını hayatta iken kendisine bıraktığını söyledi. Gedik, şirketlerde kadın çalışanları her zaman desteklediğini ve bu bakış açısının bir kurumsal kültüre dönüştüğünü belirterek değerlendirmeden başarı ile çıkan üniversitenin aldığı sertifikanın hak edilmiş bir başarı olduğunu belirtti.

Gedik Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törende KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu ise “İstanbul Gedik Üniversitesi bu sertifika ile ‘yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdünü, işe alım ve seçmede fırsat eşitliğini, eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik uygulamalarını’ önemsediğini herkese ilan etmiştir. Bu çalışmayı tamamlayan 30 firma arasında ilk üniversite olmanızdan dolayı kutluyoruz” dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet ile Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından sürdürülen çalışmada emeği geçen Doç. Dr. Tuna Uslu, Genel Sekreter Vekili Gülperen Kordel, Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz Ünan Göktan, Dr. Öğrt. Üyesi Ayşegül Akdemir’e teşekkür belgeleri verildi.

Törenin ikinci kısmında ise ‘Çalışma Hayatında Eşitlik Söyleşisi’ gerçekleştirildi. Gazeteci ve Radyo Gedik Genel Müdürü Hande Demirel’in Moderatörlüğünde ‘Evrensel insan hakları anlayışıyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliği yaratmayı’ hedefleyen YANINDAYIZ Derneğinden Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu dernekleri ile birlikte yürüttükleri çalışmaları anlatarak cinsiyet eşitliği kültürünün kurumsallaşması konusuna vurgu yaptı.