KADİR HAS’LI ÖĞRENCİLER KISA FİLM YARIŞMASI’NDAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

İstanbul Kısa Filmciler Derneği tarafından ikincisi düzenlenen “Korkunç Bir Kısa Film Yarışması” nın sonuçları açıklandı. Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Başkanı Zeynep Üstünipek’in yönetmenliğinde çekilen “Zincir”, kurmaca dalında üçüncü oldu.





Radyo ve Televizyon Teknolojisi programı öğrencilerinden oluşan bir ekiple çekimleri tamamlanan “Zincir”in künyesi tamamen öğrencilerden oluşuyor. Öğrenim hayatları devam ederken sektöre giriş yapma ve teoriyle pratiği birleştirme fırsatı yakalayan öğrenciler, yarışmadan ödülle dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Filmin künyesi ise şu şekilde:



Künye:

Filmin adı: Zincir

Filmin süresi: 14 dakika

Yapım tarihi: Aralık 2016

Formatı: HD

Yönetmen: Zeynep üstünipek

Oyuncular: İpek Girgin (RTV 2)

Büşra Akar (RTV 2)

Oğuzhan Acet (RTV 2)

Kamera: Efe Gülgür (RTV 2)

Ses: Orhun Ergin (RTV 2) - Emir Fırat Çolak (RTV 2)

Işık: Erbilcan Alpçetin (RTV 2) - Oğuzhan Acet (RTV 2)

Kamera arkası: Uğur Toğar (RTV 2)

Yapım asistanları: Meryem Kurtuldu (RTV 1) - Gözde Acartürk (RTV 1) - A. Yiğit Bulan (RTV 1) - Oktay Arslan (RTV 1)- Doğukan Akın (RTV 1) - Onur Dede (RTV 2)