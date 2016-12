Kadir Has'ta yüksek lisans başvuruları başladı

İSTANBUL () - KADİR Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Orhangazi Kadir Has Üniversitesi'nde (KHAS) yüksek lisans ve doktora programları için başvuruların başladığını söyledi. Başvurular 17 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.

Yüksek lisans ve doktora programlarıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Özgür Orhangazi, şöyle konuştu:

"Sosyal Bilimler Enstitümüzde 4 adet doktora programımız, 20’ye yakın da yüksek lisans programımız mevcut. Bunların büyük bir kısmı ara dönemde başvuru alıyor, detaylı bilgi ve duyurular web sayfamızda var. Ekonomi, finans-bankacılık, özel hukuk ve uluslararası ilişkiler olmak üzere 4 alanda doktora programımız mevcut. Aynı zamanda bu programların yüksek lisansları da var. Buna ek olarak bir dizi tezli ve tezsiz yüksek lisans programımız ve Bremen Üniversitesi ve Coventry Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz yüksek lisans tez programlarımız da mevcut."

Yüksek lisansta en çok tercih edilen programlara değinen Doç. Dr. Orhangazi, şöyle devam etti:

"Yüksek lisansta iki tip program vardır. Tezli yüksek lisanslar akademik dünyaya hazırlar. Tezsiz yüksek lisanslar ise daha ziyade iş hayatında kullanılabilecek bilgileri aktaran programlardır. Son zamanlarda özellikle ekonomi ve uluslararası ilişkiler programlarına yoğun ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin, Ekonomi Yüksek Lisans Programına, önce akademik hayata atılmak daha sonra doktoraya başvurmak isteyen öğrencilerimiz yoğun olarak ilgi gösteriyorlar. Akademik formasyonlarını alıp hâlihazırda yurtiçi ve yurtdışında iyi derecede doktora programlarına geçiş yapanlar var. Buna ek olarak üniversitenin çalışan öğrencilere yönelik programlarına da yüksek ilgi var. Derslerimiz özellikle çalışan öğrencileri gözeterek gün ve saat olarak onların da katılabilecekleri, akşam saatlerinde derslerin yoğun olduğu tezsiz yüksek lisans programlarımız var. Bunlara da son zamanlarda ilgi artıyor. Yeni olarak ise bu hafta Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans programını açtık, ona da şimdiden yoğun bir ilgili var."

3 ÇEŞİT BURS PROGRAMI

Başvuru kriterleri hakkında bilgi veren Orhangazi, "Lisans eğitimini tamamlamış tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Her programın kendine göre çeşitli başvuru kriterleri var. Bunları isterlerse bizimle iletişime geçerek isterlerse üniversitenin internet sitesinden takip edebilirler. Kriterleri sağlama durumuna göre çeşitli burs imkanlarımız da var. 3 çeşit burs programımız var. Buna ek olarak kendi mezun öğrencilerimiz için çeşitli burslarımız var. Programla ilgili sorusu olan tüm öğrencilere kapımız açık, istedikleri zaman gelip bizimle görüşebilirler" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELİ SAYISI ARTTIKÇA İŞVERENLER DAHA BÜYÜK BEKLENTİLER İÇİNE GİRİYOR"

Yüksek lisansın tüm dünyada yükselişe geçtiğini de ekleyen Orhangazi sözlerini şöyle noktaladı:

"Tüm dünyada yüksek lisans akımı var. Üniversiteye gitme oranı arttıkça işverenler daha fazla beklenti içine giriyorlar. Şu anda üniversite mezunu olmak eskinin lise mezunu denkliğinde. Amerika’da durum böyle, Avrupa’da da yavaş yavaş böyle olmaya başladı. Öte yandan dünyanın karmaşıklaşması da birçok iş için ekstra bilgi ve donanım gerektiriyor. Bu yüzden de lisans eğitiminin yeterli olmadığı üzerine bir de yüksek lisans eğitimi koymanın gerekli hale geldiğini görüyoruz."

(FOTOĞRAF)