Kadir Has'ın iki ödülü bilim kadınlarına gitti

15'inci Kadir Has 'Üstün Başarı Ödülü' biyolojik sistemlerin fonksiyonel dinamiklerini moleküler ölçekte açıklayabilmek için kuramsal ve hesaplamalı modeller geliştirmesinden dolayı nöronlararası sinyal iletimi ve regülasyonu, proteinlerin dizilimi, yapıları ve fonksiyonları üzerine yaptığı çalışmalar,rol aldığı bilgisayar destekli ilaç keşifleri nedeniyle Prof. Dr. İvet Bahar'a; 'Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü' ise yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği cihazlarla doğası gereği sert ve bükülmez olan elektronik ile yumuşak ve kıvrımlı biyoloji alanı arasında köprü kurması nedeniyle Dr. Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren'e verildi.

Kadir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurucusu hayırsever iş insanı merhum Kadir Has’ın ismini yaşatmak amacıyla her yıl verilen Kadir Has Ödülleri, üniversitenin Kadir Has Kampüsü’nde (Cibali) gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Kadir Has Ödülleri’nin bu yılki konusu 'Karmaşık Sistemler' olarak belirlenmişti.

BİYOLOJİ BİLİMİNE KATKI: PROF. DR. İVET BAHAR

Prof. Dr. İvet Bahar, biyolojik sistemlerin fonksiyonel dinamiklerini moleküler ölçekte açıklayabilmek için geliştirdiği kuramsal ve hesaplamalı modeller, nöronlar arasında sinyal iletimi ve regülasyonu, proteinlerin dizilimi, yapıları ve fonksiyonları üzerine yaptığı çalışmalar, rol aldığı bilgisayar destekli ilaç keşifleri ve yürüttüğü özgün araştırma projelerinde düzinelerce doktora sonrası araştırmacı, doktora ve lisans öğrencisi ile birebir ilgilenerek, çalıştığı bu önemli alanda bilim insanı yetiştirilmesine verdiği katkılardan dolayı “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Bahar, halen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar ve Sistem Biyoloji bölümünde Kurucu Başkanı ve Seçkin Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Daha önce, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent (1986-87), Doçent (1987-1993) ve Profesör (1993-2001) olarak görev almış, 1992-2001 yılları arasında Burak Erman (1992-2001) ile birlikte kurduğu Polimer Araştırma Merkezinin müdürlüğünü yapmıştı.

GELECEK VAAT EDEN: DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CANAN DAĞDEVİREN

Dr. Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, insan organları üzerine giydirilebilecek kadar esnek, bükülebilen, katlanabilen, çekip uzatılabilen ve organların ritmik hareketlerini elektrik enerjisine çevirebilen piezoelektrik aygıtlar yapması, doğası gereği rijit olan elektronik ile yumuşak ve kıvrımlı olan biyoloji arasında köprü kurması, genç kariyerinin başından beri onlarca doktora ve lisans öğrencisinin özgün araştırma projelerini yöneterek, bu alanda bilim insanı yetiştirilmesine verdiği katkılardan dolayı ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’de ilk kez ödül alan Dağdeviren, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunu. 2014 yılında Harvard Üniversitesi’nin ‘Genç Akademi Üyesi’ seçildi. ‘MIT Media Lab’de,kurduğu kendi araştırma grubu ile araştırmalarını sürdürüyor.

NURİ HAS: ÖDÜLLERLE BİLİM DÜNYASINA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Ödüllerin 15 yıldır kurucu Kadir Has adına ve anısına verildiğini söyleyen Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, "Ödüllerle bilim dünyasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Her geçen sene kendimizle yarışarak en doğru,değerli bilim insanlarına bu ödülleri ulaştırmaya gayret ediyoruz. Üniversite olarak amacımız, hem iyi öğrenci hem de bilim insanı yetiştirmek. Dolayısıyla araştırmaya,geliştirmeye çok önem veriyoruz. Burasının sadece öğrencilerin eğitim aldığı bir kurum olmaktan öte adeta bilim yuvası olmasına gayret ediyoruz" dedi.

CAN HAS: ÖDÜLLERİN DEVAMI GELECEK

Kadir Has'ı büyük bir özlem ve şükranla andığını belirten Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ise, "Ödüller genelde bilim, sanat, toplum, ekonomi ve siyaset alanında verildi. Bu sefer alan, ‘karmaşık sistemler' olarak belirlendi. Son derece karmaşık ve zor bir alanda bilimsel çalışma yapmanın güçlüğünü göze almış ve önemli keşiflere imza atmış iki bilim kadını, danışma kurulunca seçildi.Dr. Canan Dağdeviren'e, kendisini üniversitemizin mütevelli heyetine almak istediğimizi ilettik. Kendisi de bunu kabul etti, son derece mutluyuz. Bu ödüller devam edecek. Çünkü Kadir Beyin en büyük arzusu kazandığını, servetini ülkesiyle paylaşmaktı. Akbank'taki hisselerinin bir kısmını Kadir Has Vakfı'na bağışladı. Bu bağış sayesinde üniversitemize her zaman destek geliyor. Önümüzdeki günlerde diğer başarılara imza atacağız" diye konuştu.

PROF. DR. FEYİZ: ÜNİVERSİTEMİZ GERÇEK BİR 'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ' OLACAK

"Kadir Has rahat uyuyun, Kadir Has Üniversitesi, mütevelli heyeti, mezunları, öğrenciler ve çalışanlarıyla emin ellerde' diyen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, "Bugün çok özel; göreve gelişimin üzerinden tam 1 yıl geçti, aynı zamanda kurucumuz Kadir Has'ın 12'inci ölüm yıldönümü. İki şey beni mutlu ediyor; ilki tam Kadir Beyin istediği üniversite hedefi doğrultusunda koşar adım gidiyoruz. Üniversitemiz gerçek bir 'araştırma üniversitesi' olacak. İkincisi verdiğimiz ödüller beni çok mutlu etti. Samimiyetle söylüyorum bu ödüller fazlasıyla hak edildi. Ben rektörlüğümün birinci yılında ilk ödüllerimi mükemmel iki kadınımıza verdim" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. İVET BAHAR: BİLİM BİR YAŞAM TARZI

Ödül alırken çok duygulandığını söyleyen Prof. Dr. İvet Bahar ise, "Çok duygulandım, büyük bir onur. Kadir Has Bilim Kurulu üyelerine, mütevelli heyeti üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz bilim insanları, bilimi çok sevdiğimiz için yapıyoruz, bu bir yaşam tarzı. Arada takdir görmek böyle ödüller almak da büyük mutluluk veriyor, şevkimizi artırıyor. Gençlere de bilimi tavsiye ediyorum. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki azmetsinler, arzu etsinler, sebat etsinler. Bilim dünyası çok zevkli, keyifli bir hayat"dedi.

DR. CANAN DAĞDEVİREN: BAŞARIYI PAYLAŞMAK BULAŞICIDIR

Dr. Canan Dağdeviren de, "Son zamanlarda genelde başka ülkelerden ödüller alıyordum. Hoca olarak Türkiye'den aldığım ilk ödül, benim için çok kıymetli. Türkiye'den ödül almak ve tekrar memlekete gelmek çok keyifliydi. Ben iyi olmayan şeyleri çok konuştuğumuz gibi iyi olan şeyleri de konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Onun için aldığım ödülleri, başarıları paylaşmayı çok önemli buluyorum. Çünkü başarıyı paylaşmak bulaşıcıdır. Ben de bizi izleyen gençler gibi aynı sıralardan geçtim, aynı ülkede eğitim aldım. Ben yapabildiysem onların da yapabileceğine inanıyorum. Onların beyninde ve yüreğinde 'ben de yapabilirim' fikrini yankılandırmak, benim bilim yapmak kadar önem verdiğim bir iş" diye konuştu.

Prof. Dr. İvet Bahar ve Dr. Canan Dağdeviren'e ödüllerini Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz takdim etti.