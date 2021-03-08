Kadın Kimyagerlere istihdam desteği

Miras gibi koruduğu eczacı ruhu ile Türkiye’nin ilk eczanelerinden biri Rebul Eczanesi’nin reçetelerdeki asırlık, gizli formüllerini günümüze taşıyan Atelier Rebul, geleceğin kadın kimyagerlerinin yanında.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığı ile Kimya ve Kimya Mühendisliği eğitimi alan kız öğrencilere eğitim desteği veren marka, gizli formüllere adını yazdıracak, farklı branşlarda başarısını ortaya koyacak yeteneklerin kariyer yolculuğuna ortak oluyor.

Kız öğrencilere sadece eğitim desteği vermekle yetinmeyen ve kariyer yolculuklarında onlara mentörlük de yapmayı hedefleyen Atelier Rebul, geçtiğimiz gün geleceğin kadın kimyagerleriyle bir araya geldi. Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ve Atelier Rebul AR-GE, Pazarlama, IK departmanlarının dahil olduğunu toplantıda kız öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Bilime ve eğitime verdikleri önemi aktaran Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba şu sözleri söyledi; “126 yıldır sahip olduğumuz eczacılık deneyimi ve koku uzmanlığımızdan yola çıkarak eski arşivlerimizdeki formülleri, uzmanlık alanımız olan bitkileri, eczanede kullanılan geleneksel yöntemleri modern ve bilimsel yaklaşımla harmanlayarak ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bilim markamızın DNA’sı. Kozmetik sektörüne kadın liderler kazandırabilmek, genç fidanlara kariyer basamaklarında yalnız olmadıklarını hissettirmek en büyük isteğimiz. Geçmişten gelen mirasımızın geleceğe olan inancı hep devam edecek.”

Kadınların iş hayatındaki yerine de değinen Filiba; “Ne mutlu ki yüksek kadın çalışan oranına sahip bir markayız, AR-GE departmanımızın da %75’i kadın. Kadınlar, hayatın her alanında çok büyük başarılara imza atabilecek potansiyele, inceliğe, hoşgörüye, sonsuz sevgiye ve duyarlılığa sahip. İş hayatında daha çok kadın kimyager görmeliyiz” dedi.