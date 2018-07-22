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İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Bilim Merkezi'nde yaz tatili süresince öğrencilere yönelik açılan kurslarda kod yazma ve robotik tasarım eğitimi veriliyor. İlk ve orta okul öğrencileri robot yapmayı ve kodlamayı...

İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Bilim Merkezi'nde yaz tatili süresince öğrencilere yönelik açılan kurslarda kod yazma ve robotik tasarım eğitimi veriliyor. İlk ve orta okul öğrencileri robot yapmayı ve kodlamayı öğreniyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi, yaz aylarında tatilde olan öğrenciler için Robotik Tasarım Atölyesi açtı. Öğrenciler kod yazma, robotik tasarım alanında temel eğitimler alıyor. Burada eğitim alan ilk ve orta okul öğrencilerinin hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de geleceğin teknolojilerine uygun eğitimler aldıkları belirten Kocaeli Bilim Merkezi Rehber Eğitmeni Seracettin Karaosmanoğlu, "Robotik atölyesinde öğrencilerle uygulamalı olarak robotik tasarımı ve eğitim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. İlk ve orta okul öğrencileriyle yapıyoruz bu aktiviteleri. Burada öğrenciler hem eğleniyor hem de robot teknolojisiyle alakalı eğitimler alıyor. Öğrenciler robot nedir, sensör nedir, mikro işlemci nedir bu konuları eğlenceli faaliyetlerle uygulamalı olarak öğrenmiş oluyorlar. Bu sayede ilk okuldan itibaren öğrenciler bilişimle alakalı farkındalık oluşturacak bu etkinliklerde hem eğleniyor, hem de bilgiler öğrenmiş oluyorlar. Kendi robotlarını, kendi robotik tasarımlarını gerçekleştirmiş oluyorlar" dedi.
Bilim Merkezi'nde verilen eğitimlerde, öğrencilere geçmiş yıllarda ilgi gören çocuk oyunlarını bilimle birleştirip yeniden ortaya çıkardıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, topaç, misket gibi oyunların oyun gereçlerini bilimle birleştirip öğrencilere tanıttıklarını söyledi. Atölyede, öğrencilerin robotik topaç yaptıklarını belirten Karaosmanoğlu şöyle konuştu:
"Çocuklar şu an burada hepimizin çocukluğunda oynadığı topaç yapıyorlar. Biraz gelenekselle bilimi birleştirerek öğrencilerin robotu kendi kendine çalıştırabileceği bir topaç tasarlamalarını istiyoruz. Bir robot ve mikroişlemci kullanarak öğrencilerimiz kendi robotik topaçlarını yapıp daha sonra nasıl çalıştığını uygulamalı olarak görecekler burada."
Yaz tatilini değerlendirmek için bir akrabasının yanına Kocaeli'ye gelen Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Kayra İşmen, robotik çalışmalara meraklı olduğu için bu kursu aldığını belirterek, "Biz burada robotları kodlayarak onlara komut olarak verdiğimiz hareketleri yapmalarını istiyoruz. Burada öğretmenlerimiz eşliğinde bazı kodlamaları öğreniyoruz. Robot parçalarını birleştirerek yeni deneyimler kazanıyoruz. Kodlama öncelikle çok kolay bir şey değil biz kodlayarak robotlara komut veriyoruz, bu komutlar sayesine robotların hareket etmesini sağlıyoruz."
Yaptığı robotlarla hem eğlendiğini, hem de öğrendiğini söyleyen İzmit Emek Dayanışması Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Alp Çınar Timur:
"Burada öğretmenlerimiz eşliğinde robot yapmayı ve kodlamayı öğreniyoruz. Mesela bir köpek balığına bir saldırı komutu veya yüzme komutu verebiliyoruz. Bunları bilgisayardan yazdığımız kodlar sayesinde yapıyoruz. Burada hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz."

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