İzmirli Ecenaz Türkiye'nin gruru oldu

Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencisi Ecenaz Özmen; zoru başardı ve sınırlı sayıda öğrenci kabul eden Columbia Üniversitesi’nden ‘erken kabul’ görerek büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın en önemli araştırma üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi’ne kabul edilen Ecenaz Özmen, biyokimya okumayı ve daha sonra kanser biyolojisi üzerine çalışmalar yapmayı hedefliyor



Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencisi Ecenaz Özmen; New York’ta bulunan, ABD’nin saygın üniversitelerinden, Columbia Üniversitesi’ne erken kabul edilerek büyük bir başarıya imza attı. Özmen; bu erken kabul ile, aynı zamanda bir Ivy League okulu olan bu üniversiteye girmeyi başaran sayılı öğrencilerden biri oldu.



SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN PROJE GELİŞTİRDİ



Columbia Üniversitesi’ne erken kabul almasında en büyük etkenin, akademik başarısının yanısıra okulda dersleri dışında yaptığı aktiviteler olduğunu vurgulayan Ecenaz Özmen, şunları söyledi: “Okulda katıldığım Almanca MUN Kulübü, üç arkadaşımla birlikte ortak olarak, alt dönemlerimizden IB seçen arkadaşlarımıza rehberlik etme amaçlı yürüttüğümüz proje ve Küresel Sorunlara Çözümler (Global Issues Network) Kulübü ile birlikte Suriyeli mülteciler için düzenlediğimiz yardım kampanyalarının başvurumda etkili olduğunu düşünüyorum. Akademik açıdan ise okulda iki diploma programında olmam (IB ve MEB) etkili oldu. Tüm bunların dışında geçtiğimiz yaz Rockefeller University’de katıldığım 7 haftalık “Fen Araştırmaları Yaz Programı" da hayli etkili oldu. 800 öğrencinin başvurup 50 kişinin kabul aldığı bu program, hem Amerika’da bir üniversite ortamında bulunmama hem de bilime olan ilgim üzerinde çalışmama yardımcı oldu.”



KANSER GENETİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞACAK



Kabul aldığı bölümün ‘Columbia College School of Arts and Sciences’ olduğuna dikkat çeken Özmen,

“Yani sanattan bilime kadar herhangi bir alanda okumayı seçebilirim. Orada ikinci seneye kadar resmi olarak bölüm seçilmiyor, ama ben şu an Biyokimya okumayı, daha sonra ise doktoramı kanser biyolojisi ve genetiği üzerinde yapmayı planlıyorum” diye konuştu.



BİLİM HER ZAMAN HAYALLERİNİ SÜSLEDİ



Özel İzmir Amerikan Koleji’ne başladığı günden itibaren bilim alanında araştırma yapmayı hedeflediğini ve büyük bir araştırma üniversitesinden kabul almayı hayal ettiğini ifade eden Özmen, “Sonuçlar ilk açıklandığında çok heyecanlıydım ve inanamadım. Gece sevinçten ve kutlamak için arayan herkesle konuşmaktan uyuyamadım. Başta gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündüğüm bu programa seneye Eylül ayında başlamayacağım için çok heyecanlıyım” dedi.



“TÜRK GENÇLERİNİ TEMSİL EDECEK”



ACI Müdürü Didem Erpulat, bu başarının bir tesadüf olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bu başarı, Ecenaz’ın lise hayatı boyunca gösterdiği sistemli çalışmasının bir sonucu. Ecenaz, her zaman, örnek alınacak ideal bir ACI öğrencisi olmuştur. Yıllar içinde gösterdiği akademik başarı, okul aktivitelerindeki etkin performansı ile bu çok hak edilmiş bir sonuçtur. Ecenaz’ın okulumuzu ve tüm Türk gençlerini ABD’nin en iyi üniversitelerinin birinde de en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz.”



“İMKANSIZI BAŞARDI DİYEBİLİRİZ”



ACI Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı James Boobar da Columbia Üniversitesi’ne kabul edilmenin büyük bir başarı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Columbia, başvuruları ya hemen reddeder ya da büyük çoğunluğunu normal başvuru sürecinde değerlendirmek için erteler. Uluslararası bir öğrencinin erken başvuru sürecinde kabul alması imkansız gibidir ve bu sebepten dolayı Ecenaz’ın erken kabulü kutlanması gereken bir başarıdır.”