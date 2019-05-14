İzmir Milli Eğitim Müdürü: Tüm dezavantajlı okullara kamera sistemi kurulacak

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Günün sonunda, öğrencilerin dağılışlarını izleyip, 'Bugün de kazasız belasız bir gün geçirdik' diyebilmenin, ibadet vasfında olduğunu düşünüyorum" dedi. Önceliklerinin eğitim kurumlarının güvenliği olduğunu belirten Yahşi, 90 dezavantajlı okula güvenlik kamerası sistemi kurduklarını, bunu tüm dezavantajlı okullara yayacaklarını söyledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri ve idarecilerine 'Okullarda sağlık ve güvenlik semineri' verdi. Seminerin yapılacağı salonun önünde, İzmir’deki öğrencilerin geri dönüşüm farkındalığını artırmak amacıyla yaptıkları çalışmalar sergilendi. Sergide atık maddelerden yapılan heykeller ve kuş yuvaları ile ayakkabıdan yapılan saksı ilgi çekti. Seminerde aralarında iş güvenliği uzmanı, doktor ve eğitimcilerin de olduğu toplam 10 konuşmacı 15'er dakikalık konuşmalarında okullardaki çalışma güvenliğinin arttırılması, öğrenci, eğitimci ve personel sağlığının korunması gibi konulara değindi.

'ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM KURUMLARIMIZIN GÜVENLİĞİDİR'

Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şunları söyledi:

"Bu kadar büyük ve çeşitlilik arz eden eğitim ortamlarının taşıdığı sağlık ve güvenlik riskleri ile alınması gereken önlemler üzerinde titizlikle durduğumuz konuların başında geliyor. İzmir'de yaklaşık 850 bin öğrenci, 60 bin öğretmen ve çalışanı ile birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak, önceliğimiz her sabah kapısını açtığımız eğitim kurumlarımızın güvenliğidir. Medeniyet kurucu bir nesil yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolda, hepimizin ortak kaygısı milletimizin en değerli hazinesi olan çocuklarımızı, güvende ve sağlıklı tutabilmektir. Yaşam güvenliğinin sağlandığı bu ortam çocuklarımızın en önemli ve en temel ihtiyacıdır. Biliyoruz ki öğrenci, öğretmen, idareci, veli, kısaca bütün bileşenler kendini güvende hissederse okulun kendini gerçekleştirme potansiyeli de, başarısı da artacaktır. Günün sonunda, bir idarecinin öğrencilerin evlerine gidişlerini izleyip, ‘Bugün de kazasız belasız bir gün geçirdik’ diyebilmesinin, ibadet vasfında olduğunu düşünüyorum."

Bugüne kadar toplam 90 dezavantajlı okula güvenlik kamerası sistemi kurduklarını belirten Yahşi, bunu tüm dezavantajlı okullara yayacaklarını söyledi. Seminer, güvenlik ve sağlık başlığıyla iki oturumda gerçekleşti.



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