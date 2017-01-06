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İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

İzmir'de şehit olan polis memurunun çocuklarına eğitim desteği

İZMİR Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlenecek.

İzmir'de şehit olan polis memurunun çocuklarına eğitim desteği

İZMİR Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlenecek.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Meclis Başkanı Rebii Akdurak imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin, sonsuza kadar İzmirlilerin kalbinde yaşayacak. Şehit polisimiz Fethi Sekin, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolü olacak bu kahramanlığı ile İzmir'in ve ülkemizin teröre boyun eğmeyeceğini de bir kez daha göstermiştir. Şehit polis memuru Fethi Sekin ile aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Gözün arkada kalmasın Fethi Sekin, ailen bize emanet. Çocuklarının eğitimini İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak üstleneceğiz. İzmir seni asla unutmayacak."

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