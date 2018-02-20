İTÜ Tanıtım Günlerine rekor katılım

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından üniversite adaylarına yönelik düzenlenen İTÜ Tanıtım Günleri İTÜ Ayazağa Kampüsü Merkezi Derslik Binası’nda gerçekleşti. İTÜ Tanıtım Günlerine Türkiye’nin farklı illerindeki seçkin okullarından 4 bin kişi katıldı.



İTÜ Tanıtım Günlerine olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca etkinliğe katılan aday öğrencileri “Asırlardır öncü, girişimciliğin ve inovasyonun merkezi olan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne hoş geldiniz” sözleriyle karşıladı.



İstanbul’un merkezi noktalarına konumlanmış 5 ayrı kampüste, 13 fakültede 39 lisans programı ve 6 enstitüde yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim veren, ulusal ve uluslararası faaliyetlerle girişimcilik ekosisteminin başını çeken İTÜ Tanıtım Günleri”nde bu yıl ziyaretçi rekoru kırıldı.



“Üniversiteli Olmak Yetmez Sen İTÜ’lü Ol” sloganıyla gerçekleşen etkinliğe büyük bölümü İstanbul’dan olmak üzere Türkiye’nin farklı illerindeki seçkin okullarından 4 bin kişi katıldı.



Aday öğrenciler, bölüm bazında açılan stantlarda İTÜ’nün akademisyen kadrosu ve öğrencileri ile bir araya gelerek merak ettikleri sorulara yanıt buldu.



Adayları Robotla Karşılama



İTÜ, Tanıtım Günleri'nde aday öğrencileri robotla karşılandı.Yapay Zekâ konusunda önemli adımların atıldığı İTÜ insan robot etkileşimi üzerine çalışmalarda da önemli bir noktada bulunuyor. İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilişsel ve Sosyal Robotik Laboratuvarındaki robotlar etkinlik alanında aday öğrencileri karşıladı.



Aday öğrenciler, iki gün süren etkinlikte İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde bulunan İleri Araç Teknolojileri Otonom ve Güç Sistemleri Araştırma Laboratuvarı’nı gezerek İTÜ’nün otonom araçlar üzerine yaptığı çalışmaları yerinde gördü ve inceleme fırsatı elde etti. Türkiye’nin ilk elektrikli minibüsü ile kampüs turuna çıkan öğrenciler, kampüsün farklı bölümlerini keşfetti.



Amerika’da Eğitim ile Çift Diploma



İTÜ’nün 245 yıllık köklü geleneğini, akademik ayrıcalıklarını ve sosyal olanaklarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler; aynı zamanda İTÜ’nün akademik programları hakkında merak ettikleri tüm sorulara yanıtlar aldı. Adaylar, etkinlik süresince, İTÜ’lü öğrencilerle verilen seminerlere ve sunumlara katıldı. Saat başı düzenlenen kampüs turları ile İTÜ’nün ayrıcalıklı yerleşkesini yakından tanıma fırsatı elde etti.



Gelecekleri hakkında merak ettikleri sorulara yanıt bulan adaylar, akademisyenlerle sohbet etti. Öğrenciler, İTÜ sayesinde kazanacakları ayrıcalıklar hakkında da bilgi sahibi olurken, özellikle ABET, Yetkin Mühendislik, Uluslararası Ortak Lisans Programları, Erasmus anlaşmalarına ilişkin sorular yöneltti. Bölümlerin geleceği, iş olanakları, girişimcilik destekleri, teknolojik çalışmalar, çift anadal ve yandal da öğrencilerin hakkında sıkça soru sorduğu konular oldu. Türkiye'nin en fazla Uluslararası Ortak Lisans Programlarına (UOLP) sahip üniversitesi İTÜ’nün öğrencilerine Amerika'da 24 aya kadar da çalışma olanağı sunduğu programlara aday öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.