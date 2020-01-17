İTÜ Rektörü: Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir

Mali açıdan zor duruma düşen Doğa Koleji'nin satış süreci tamamlandı. Bugünden itibaren öğretmenler ve çalışanların geciken maaş ödemeleri yapılmaya başlandı.

Konuyla ilgili olarak İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa’lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

DOĞA KOLEJİ’NDEN AÇIKLAMA

Doğa Koleji’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ise öğrenci velileri ve personele gönderdiği açıklamada tüm taraflara sabrı için teşekkür etti.

Serhat Özeren, açıklamasında şu ifadeleri yer verdi:

* Son bir aydır, gece gündüz demeden, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız Berat Albayrak ve Ziya Selçuk ve bankaların kıymetli genel müdürleriyle birlikte büyük bir gayretle sorunları çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. Bugün itibariyle maaşların ödeneceği müjdesinin de vermek isteriz.

* Bugüne kadar ne yaptıysak ülkemizin geleceğine fayda sağlamak, gelecek nesillere bilgi ve birikimimizi aktarmak için yaptık. Bundan sonra da farklı olmayacak.

* Doğa Koleji sürecinde bizlere güvenen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Doğa Koleji, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin başarıları ile gündem olacağı yeni bir döneme başlıyoruz.

* Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İTÜ’nün tecrübesiyle herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacağız.

Metal Yapı Konut’un sahibi olan Ömer Saçaklıoğlu 2016 yılında Doğa Koleji’ni satın almıştı. Geçtiğimiz yıldan itibaren zor duruma düşen kurum aylardır çalışanlarına maaş ödemiyordu. Bu nedenle, Doğa Koleji öğrencilerinin velileri ve öğretmenler çok sayıda protesto gösterisi düzenlemişti.

Kamuoyunun baskısı üzerine satışı gündeme gelen Doğa Koleji için 2019 yılın son günlerinde pazarlık masası kurulmuş, talipliler ile yapılan görüşmeler sonrasında İTÜ ile el sıkışılmıştı. Dün, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan Serhat Özeren’in Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları’nın yeni yönetim kurulu başkanı olduğu bilgisi yansımıştı.