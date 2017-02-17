İTÜ Çekirdek'te yeni dönem başvurular başladı

İTÜ ÇEKİRDEK’TE YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI



İTÜ ARI Teknokent bünyesinde 2012 yılında faaliyete geçen ve bugüne kadar girişimcilere 20 milyon TL’yi aşan destek sağlayan Türkiye’nin en önemli girişimcilik destek projelerinden İTÜ Çekirdek için 2017 yılı 2.dönem başvuruları başladı. Teknolojiye dayalı ürün ve hizmete dönüşebilir fikri ya da projesi olan her yaştan girişimci, İTÜ Çekirdek’te yerini almak için 10 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.



Dünyanın en iyi kuluçka merkezleri arasında yer alan İTÜ Çekirdek’te, girişimciler “Genel Kategori” ve “Otomotiv Teknolojileri Kategorisi” olmak üzere iki farklı alanda başvuru yapabiliyor.



Geçtiğimiz 5 yılda ülke genelinde 1.850 girişimciye destek veren İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 80 firma şirketleşme başarısı göstererek, ticari hayatlarına başladı.



Girişimcilere kısaltılmış ve 8 hafta süren hızlandırılmış MBA eğitim programı ve geniş bir network ağı ile tanışma imkanı sağlayan İTÜ Çekirdek sürecine kabul edilen girişimciler, her sene İTÜ Çekirdek’in final etabı olan Big Bang’de yatırımcıların ve İTÜ Çekirdek paydaşlarının karşısına çıkarak ödül havuzundan pay almaya çalışıyor. Sadece 2016 yılında 6000’den fazla girişimcinin başvurduğu İTÜ Çekirdek’te 20 grup Big Bang aşamasına katılmaya hak kazanarak gayri ve gayri nakdi toplam 5 milyon TL’lik kaynaktan pay almak için yarıştı.



İTÜ Çekirdek’in bir parçası olma hedefindeki girişimciler http://www.itucekirdek.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.