Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

İSTEK Okulları tanıtım programı 23 Şubat’ta

İSTEK Okulları, anaokulu ve ilkokullarını tanımak ve kayıt yaptırmak isteyen velileri, 23 Şubat’ta İstanbul’daki tüm İSTEK Okulları kampüslerinde düzenlenecek tanıtım programına davet ettiğini duyurdu. İSTEK Okulları'ndan yapılan...

İSTEK Okulları tanıtım programı 23 Şubat’ta
İSTEK Okulları, anaokulu ve ilkokullarını tanımak ve kayıt yaptırmak isteyen velileri, 23 Şubat’ta İstanbul’daki tüm İSTEK Okulları kampüslerinde düzenlenecek tanıtım programına davet ettiğini duyurdu.

İSTEK Okulları'ndan yapılan açıklamada, "Tanıtım Programı, İSTEK Okulları’nda akademik ve sosyal yaşamı anlatan sunum ile başlayacak. Sunum sırasında öğrenciler okul içinde eğlenceli ve eğitici çeşitli atölyelere katılarak vakit geçirebilecek. Sunumun ardından veli ve öğrencilerin birlikte katılacağı farklı içeriklerde renkli atölyeler gerçekleşecek. Atölye etkinliklerinin yanı sıra ayrıntılı kampüs ve okul gezilerinde Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve tüm birimlerden bilgi alınabilecek" ifadelerine yer verildi. 

Tanıtım Programı 23 Şubat’ta, İSTEK Okulları’nın İstanbul’un her iki yakasında bulunan 8 kampüsünde saat 10.00’da başlayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328