İSTEK Okulları Kütahya’da tanıtıldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()-(Kurumsal Haber)- İSTEK Okulları Kütahya kampüsü tanıtıldı. Tanıtım toplantısına katılan İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan, “Biz kendi kültürünü benimsemiş, batıya entegre olan gençler yetiştiriyoruz” dedi.

İSTEK Okulları Kütahya’da velilere tanıtıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan, İSTEK Kütahya Okulları kurucusu Koray Yolcu, çok sayıda davetli, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. Tanıtım toplantısı Koray Yolcu’nun konuşmasıyla başladı. Kütahya’da eğitimi üst seviyelere taşımak istediklerini ifade eden Yolcu, “Kütahya’da en iyi öğretmenlerle en iyi öğrencileri yetiştirmek adına bu yola çıktık.” diye konuştu.

İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan ise şunları söyledi:

“Bundan 35 yıl önce İSTEK Semiha Şakir okullarımızın açılmasıyla eğitime başlayan İSTEK Okullarının bugün Türkiye’nin farklı şehirlerinde 17 kampüsü var. Biz kendi diline sahip çıkan, kendi kültürünü benimsemiş ve dünyaya entegre olmuş bireyler yetiştiren vakıf okullarıyız.”

Konuşmaların ardından İSTEK Okullarının eğitim felsefesini yansıtan sunumlar izlendi.