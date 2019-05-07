İSTANBUL, () - Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Batıköy Memurdan Armağan Ortaokulu ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK 4007 Programı kapsamında desteklenen İstanbul STEAM Fest Bilim Şenliği başlıyor.

Şenlik yarın Kumburgaz Marin Princess Otel’de, 9 Mayıs Perşembe günü ise İstanbul Rumeli Üniversitesi Silivri Mehmet Balcı Yerleşkesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul STEAM Fest Bilim Şenliği’nde, artırılmış gerçeklik uygulamalarından Astro-STEM atölyelerine, masaldan mühendisliğe STEM uygulamalarından etkili teknoloji entegrasyonuna, robotik ve kodlama atölyelerinden ebru sanatı ile öz külte bilim- sanat- fizik ilişkisine, tarımsal, üretim ve araştırma merkezine yapılacak gezilerden toprak, bitki, su tahlil laboratuvarı gözlemlerine, botanik ve tarım atölyelerine, yapay zeka, mühendislik, karınca kolonisi etkinliklerinden takım yıldızı feneri elektronik uygulama atölyelerine, bilimsel deneylerden matematik atölyesine WEB 2.0 araçlarından STEM ders planı hazırlamaya, dijital oyunlardan materyal geliştirmeye, karşılaştırmalı deneylerden atık malzemelere, seramik çamuruyla kil, tabletten 3D+ tasarımlara, Karagöz ve hacivat'tan maker atölyesine, arkeolojiden müzik ve ritim atölyesine, gastronomiden beslenme ve sağlığa, mimari tasarım çikolatalardan renklere ve renklerin sağlığımız üzerindeki etkisine, bilim şovlarından tematik bilim sergilerine kadar daha birçok atölye, sergi, bilim gösterisi ziyaretçileri bekliyor” denildi.