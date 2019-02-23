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İstanbul Rumeli Üniversitesi Trakya birincisi oldu

İSTANBUL, () - İstanbul Rumeli Üniversitesi ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre 68,29 puan ortalamasıyla Türkiye genelinde 50'nci, Trakya bölgesinde ise 1'inci sırada yer aldı. 23 Nisan 2015 tarihinde...

İstanbul Rumeli Üniversitesi Trakya birincisi oldu

İSTANBUL, () - İstanbul Rumeli Üniversitesi ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre 68,29 puan ortalamasıyla Türkiye genelinde 50'nci, Trakya bölgesinde ise 1'inci sırada yer aldı.

23 Nisan 2015 tarihinde kurulan ve bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Tamer Dodurka, “ÖSYM’den gelen verilere göre öğrencilerimizle Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) önemli bir başarı elde ettik. Özellikle Trakya bölgesinde 1. sırada yer almamızın haklı gururunu yaşıyoruz. KPSS sonuçları gösteriyor ki üniversitemizden mezun olan gençler, iş bulma ile ilgili bir sıkıntı yaşamamaktadır. KPSS kazandıkları başarı neticesinde öğrencilerimizin her biri memuriyete geçerek, ülkemize hizmet etmeye başlayacaktır. Bu da üniversitemizde halen okuyan ve okuyacak olan gençlere örnek teşkil etmektedir. KPSS’yi kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak daha nice başarılara imza atacağız” ifadelerini kullandı.

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