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İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Trakya Bölgesi'ne yüzde 45 burs

İSTANBUL, ()-İstanbul Rumeli Üniversitesi, 'Yöre bursu' ve 'Tercih bursu' alternatifiyle öğrencilerini üst düzey kalitede eğitimle buluşturmayı hedefliyor.  Üniversite Trakya Bölgesi'nde lisans ve önlisans programları için, ilk...

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Trakya Bölgesi'ne yüzde 45 burs

İSTANBUL, ()-İstanbul Rumeli Üniversitesi, 'Yöre bursu' ve 'Tercih bursu' alternatifiyle öğrencilerini üst düzey kalitede eğitimle buluşturmayı hedefliyor.

 Üniversite Trakya Bölgesi'nde lisans ve önlisans programları için, ilk üç tercihinde tam ücretli ya da yüzde 25 burslu yerleşen tüm öğrencilere yüzde 45 oranında 'Yöre bursu' ve 'Tercih bursu' vererek bölge öğrencilerine akademik eğitim imkanı sunuyor. Üniversite, deneyimli akademik kadrosu, doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans ile geniş program seçenekleri, çift anadal, yandal imkanlarına sahip. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Erasmus öğrenci değişim programı ile de öğrencilerine sağladığı staj, iş olanakları ve  kesintisiz burs imkanlarıyla eğitim hayatına hizmet sunuyor.

TIP VE HUKUK FAKÜLTELERİNİN AÇILIŞI PLANLANIYOR

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 Fakültede 9 Bölüm, 1 Yüksekokul, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı 14 Program, Meslek Yüksekokulu'na bağlı 11 Program, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı 2 bölümde eğitim vermektedir. 2018- 2019 eğitim öğretim yılında ise Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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