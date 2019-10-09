İstanbul Okan Üniversitesi 20’nci yaşını Fazıl Say ile kutlayacak
İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – İSTANBUL Okan Üniversitesi 20’nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı kampüsünde ağırlayacak. 1999 yılında 85 öğrenciyle başladığı eğitim yolculuğunu 26 bin öğrenci ile sürdüren...
İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – İSTANBUL Okan Üniversitesi 20’nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı kampüsünde ağırlayacak.
1999 yılında 85 öğrenciyle başladığı eğitim yolculuğunu 26 bin öğrenci ile sürdüren İstanbul Okan Üniversitesi 20’nci yılını Fazıl Say konseri ile kutlamaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın piyano resitali, 17 Ekim Perşembe günü Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
20’NCİ YILINDA ÜNİVERSİTE
Girişimcilik Dersi, Happy Life Programı, Kariyer ve Yaşam Dersleri gibi uygulamaları başlatan üniversite, ana kampüsü Tuzla’nın yanı sıra, Kadıköy ve Mecidiyeköy’de 26 bin öğrenciye eğitim veriyor. 20 yılda 30 bine yakın mezununu iş dünyasına uğurlayan üniversite ‘İşe Yerleştirmede En İyi Üniversite’ listesinde 13’üncü sırada yer alıyor. Bünyesinde Konfüçyus ve Puşkin Enstitülerini de barındıran üniversitede 250’yi aşkın diploma programı yürütülüyor. Son yıllarda özellikle sağlık alanındaki yatırımları ile ön plana çıkan üniversiteni Tuzla’da hastanesi, Mecidiyeköy ve Tuzla’da diş hastaneleri, Acıbadem’de ise polikliniği bulunuyor.
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|8
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|7
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|6
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|3
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|8
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|8
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