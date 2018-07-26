İstanbul Medipol Üniversitesi TÜBİTAK-ARDEB'in 2017 istatistiklerinde 3'üncü sırada

İSTANBUL, () - TÜBİTAK-ARDEB tarafından açıklanan 2017 istatistiklerine göre İstanbul Medipol Üniversitesi, 50’den fazla proje önerisi yapan üniversiteler arasında projelerin kabul oranları açısından bir önceki yıla göre 2 basamak yükselerek üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açıklanan 2017 yılında verdiği destek istatistiklerine göre, İstanbul Medipol Üniversitesi 50’den fazla proje önerisi yapan üniversiteler arasında, projelerin kabul oranları açısından 2016’ya göre iki basamak yükselerek yüzde 29,1’lik kabul oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Medipol, 50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında ise proje kabul oranlarında 2016’daki 2’cilik sırasını korudu. Medipol ARDEB proje bütçesi sıralamasında da 130 üniversiteyi geride bırakarak 18’inci oldu. Aynı kategoride vakıf üniversiteleri baz alındığında ise Medipol, 36 vakıf üniversitesi arasında 4’üncü oldu.

“ZİRVEYE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Gösterilen başarının sevindirici olduğunu ifade eden İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Öğretim Üyesi Dr. İlker Köse “Üniversitemiz teknoloji ve yenilik geliştirme faaliyetlerinde ivme kazandı. Hızlı büyüme döneminde olmasına ve artan öğretim üyesi sayısına rağmen, gelişmiş altyapısı ve araştırma odaklı akademisyen kadrosu sayesinde İstanbul Medipol Üniversitesi ‘TÜBİTAK ARDEB Projeleri’nde zirveye doğru kararlı adımlarla ilerliyor. Teknoloji Transfer Ofisi ve akademisyenlerimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitemiz bünyesinde bulunan araştırma merkezleri, akademik ve idari çalışanlarımızla bir bütünlük içerisinde çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz” dedi.

AVRUPA’NIN ÖNCÜ ARAŞTIRMA MERKEZİ: REMER

Tıp, Uluslararası Tıp ve Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültelerinin önemli katkı sunduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’nde, araştırmaların önemli bir kısmı, tematik laboratuvar olan Rejeneratif ve Restoratif Tıbbi Araştırmalar Merkezi (REMER) bünyesinde gerçekleştiriliyor. Hücresel görüntüleme alanında öne çıkan Medipol REMER, nitelikli pek çok araştırmacıya ev sahipliği yaptığı gibi öğrenciler için de fırsatlar sunuyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki projelerde ise ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’ ile ‘Hesaplamalı Kameralar ve Bilgisayarlı Görme Laboratuvarı’nın önemli katkısı olduğu ifade ediliyor.

5G yani 5’inci nesil kablosuz iletişim teknolojileri konusunda 2015 yılında bir çalışma başlatan Medipol, 5G ve sonraki nesil iletişimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını hedefliyor. ‘Hesaplamalı Kameralar ve Bilgisayarlı Görme Laboratuvarı’nda ise geleceğin kamera teknolojisini oluşturacak ve görüntüleme alanında birçok yeniliğe vesile olacak çalışmalar gerçekleştiriliyor. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın desteğiyle kurulan ‘Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi’nde de yeni nesil mikroskop sistemlerinin tasarım ve prototipleri yapılıyor.

(FOTOĞRAF)