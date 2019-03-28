İstanbul, ‘Global Gelişim Programı’na ev sahipliği yaptı

İSTANBUL, () - SIEMENS Tedarik Zinciri Yönetimi’nin düzenlediği ‘Global Gelişim Programı’nın son toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. 11 farklı ülkede görev yapan 30 genç yetenek, Siemens AG İnsan Kaynakları yöneticileri bir araya geldi.

Siemens AG Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) tarafından hayata geçirilen, çalışanların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Global Gelişim Programı’nın (GDP@SCM) son toplantısı, 17-22 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Global Gelişim Programı kapsamında, Siemens İK yöneticileriyle birlikte 11 farklı ülkeden gelen 30 genç yetenek; beş gün boyunca proje çalışmaları, takım aktiviteleri, saha ziyareti gerçekleştirdi ve kişisel gelişim konularında eğitim aldı. Toplantı kapsamında katılımcıların profesyonel gelişimlerine katkı sunacak kültürlerarası deneyim kazanması hedeflendi.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ve Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Bölüm Direktörü Tuğrul Günal da programa katılarak genç yeteneklerle tanıştı ve Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar, ayrıca program kapsamında Gebze’de bulunan Siemens Türkiye Entegre Üretim Tesisleri’ni de ziyaret etme imkanı buldu.

GLOBAL GELİŞİM PROGRAMI HAKKINDA

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından düzenlenen Global Gelişim Programı (GDP@SCM), Siemens bünyesindeki Tedarik Zinciri Yönetimi profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. 24 aylık bir süreci kapsayan programda, katılımcıların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Tedarik zinciri yönetimine dair uygulama örneklerinin paylaşıldığı ve projelerin gerçekleştirildiği programda, dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen katılımcılar yeni konseptleri, fikirleri ve yöntemleri paylaşarak profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar.

(FOTOĞRAFLI)