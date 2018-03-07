İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden akreditasyon atağı

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 17 bölüm, 23 program ile Avrupa’nın Kalite Güvence Ajansı ( AQAS ) ‘ndan akredite oldu. Üniversite bu başarısını Avcılar'da yer alan Gelişim Tower Kampüsü’nde tüm akademik ve idari personelin katılımıyla kutladı.

Davetin açılış konuşmasını, Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Burhan Aykaç ve İİSBF Dekanı İzzet Gümüş gerçekleştirdi.İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin AQAS’tan aldığı akreditasyonların gururunu yaşadıklarını söyleyen Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Üniversitemiz, bir dünya üniversitesi olma yolunda büyük adımlar atıyor, atmaya da devam edecek. Uluslararası alanda hedeflerimiz büyük. Olmamız gereken noktaya doğru geliyoruz. Ülkemize eğitim alanında yatırımlar yaparak, dünyada olmayan projeleri ve yenilikleri hayata geçirerek, Türkiye’mizi taçlandırmak en büyük gayemiz” dedi.

“TERCİH BELİRLEMEDE ETKİLİ OLACAK”

Konuşmasında, YÖK Başkanı Yetka Saraç’ın akreditasyonlara verdiği öneme atıfta bulunan Gayretli, “Akreditasyonlar eğitim kalitesini yükseltme ve belirleme yolunda büyük bir adım. 2018 yılı yerleştirme kılavuzlarında öğrenciler, üniversitelerin hangi bölümlerinin akredite olup olmadığını görebilecek, bu da tercihlerini belirlemede etkili olacaktır” diye konuştu.

Akreditasyonların eğitimdeki önemine değinen İGÜ Rektörü Burhan Aykaç, "Türkiye’de bütün bölümleri akredite olmuş tek üniversite olmak için çalışıyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi gelişmeye durmadan devam ediyor. Başarılarımızın devamı gelecek” dedi.

AKREDİTASYON NE DEMEK?

Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini “kalite” açısından onaylatıyor.

YÖK, geçtiğimiz yıllarda üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla kılavuza hangi üniversitede kaç akademisyen olduğu bilgisini koymuştu. 2017 yılından itibaren ise üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de yer alıyor.

AQAS ( AGENCY FOR QUALİTY ASSURANCE ) NEDİR?

AQAS, hem akademik dernekler hem de yükseköğretim kurumlarından oluşan kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Almanya’da 2002’de kurulan kurum, uluslararası partner kurumlar ile ortak ve çift diploma programlarının akreditasyonunu değerlendirir. Verdiği akreditasyon programı, Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeler.

Yurtiçinden ve yurtdışından akademisyen, öğrenci ve reel sektör temsilcilerinden oluşan denetim heyetleri, evrak, kalite sistemi ve yerinde ziyaretlerle yaptıkları incelemeler sonucu akreditasyon kararını veriyor. Bu kararı da Almanya’nın 15 civarı önemli kısmı rektörlerden oluşan AQAS yönetim kurulu karara bağlıyor.

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