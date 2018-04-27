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İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Üniversitelerarası Yemek Yarışması’nda 6 madalya kazandı

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü, Afyonkarahisar’daki GASTRO Afyon 2018 Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen Üniversitelerarası Yemek Yarışması’na katıldı. 6 kategoride gerçekleşen yarışmaya 5 farklı öğrenci...

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Üniversitelerarası Yemek Yarışması’nda 6 madalya kazandı
İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü, Afyonkarahisar’daki GASTRO Afyon 2018 Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen Üniversitelerarası Yemek Yarışması’na katıldı. 6 kategoride gerçekleşen yarışmaya 5 farklı öğrenci ile katılan üniversite tüm kategorilerde madalya kazandı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da bu yıl ilki düzenlenen festivale biri Yunanistan’dan olmak üzere toplam 7 üniversite katıldı. Festival kapsamında öğrencilerin oluşturduğu takımların katıldığı yemek yarışması yapıldı. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço etkinlik alanında gerçekleştirilen yarışmaya, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden 6 kategoride 5 farklı öğrenci katıldı. Öğrenciler 45 dakika içinde yemeklerini hazırlayarak sunum yapmaya çalıştı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden uluslararası alanda ün kazanmış jüri üyeleri ise öğrencilerin tezgâhlarını dolaşarak malzemeleri kullanma, tabak düzeni, lezzet ve görünüş açısından değerlendirdikleri yemekleri puanladı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri yarışma sonunda; en iyi üniversite ekip kategorisinde altın madalya ile birinci, başlangıç tabağı kategorisinde gümüş madalya ile dördüncü, sakatat tabağı kategorisinde gümüş madalya ile ikinci, balık tabağı kategorisinde gümüş madalya ile üçüncü, et yemeği kategorisinde gümüş madalya ile birinci, tatlı tabağı kategorisinde gümüş madalya ile dördüncü oldu. Üniversite genel klasmanda ise ikincilik kupası aldı.

Yarışmada derece alan öğrencileri ve aşçılık bölümünü tebrik eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "Birçok alanda öğrencilerimize uygulama yapma imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimizin uygulama birimlerinde ve sektörde yapabilecekleri çalışmalarının tamamını üniversitemizde de uygulayabilir olmaları için çabalıyoruz. Şu ana kadar aşçılık bölümü öğrencilerimizin birçok yarışmada aldığı başarılar bizlerin bu konuda ne kadar isabetli adımlar attığının bir göstergesidir. Bu başarının artarak devam etmesini diliyorum’’ dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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