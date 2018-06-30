İstanbul'da YKS heyecanı (3)

Funda Gül TEKİN - Doğan GÜNDOĞDU - İSTANBUL () - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler sınava girecekleri okullara akın etti.

Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu'na da çok sayıda öğrenci sınava girmek için geldi. Öğrenciler heyecanlı olduklarını ifade etti.

Sınav için gelen Görkem Varlık da sınava ikinci kez girdiğini ifade etti. Varlık sözleri dikkat çekti. Görkem Varlık, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım" dedi. Varlık'ın "Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum. Yok işletme okuyacağım; yok yapamazsam, sınava giremezsem hayatım biter. Bu insanları anlamıyorum. İnsanlar o kadar bunalmış ki hayalleri yok. Ben futbol kafasındayım. Bunun için uğraşıyorum. Hayatımı ona adamışım. Bu sınava adayacak durumda değilim" diye konuştub

