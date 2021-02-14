İstanbul'da eğitime kar tatili

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 Şubat 2021 tarihe kadar ara verildiğini açıkladı.

İşte Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklaması: Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım.