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İstanbul'da eğitime kar tatili
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 Şubat 2021 tarihe kadar ara verildiğini açıkladı.
EĞİTİM 14.02.2021, 23:56 15.02.2021, 00:09 Murat Aydın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 Şubat 2021 tarihe kadar ara verildiğini açıkladı.
İşte Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklaması: Güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım.
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