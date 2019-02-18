Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ağrı tüm boyutlarıyla ele alınacak

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart’ta gerçekleşecek sempozyuma birçok akademisyen, doktor ve fizyoterapist...

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ağrı tüm boyutlarıyla ele alınacak

İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart’ta gerçekleşecek sempozyuma birçok akademisyen, doktor ve fizyoterapist katılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından bu yıl ilk kez ‘Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’ düzenlenecek. Birçok akademisyen, doktor ve fizyoterapistler ağrının çeşitlerini, boyutlarını ve tedavi yöntemlerini tüm detaylarıyla ele alacak.

8 Mart’ta santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek olan sempozyum iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda işlevsel egzersizlerde ağrının yol gösterici rolü ve ağrı algısı irdelenecek. İkinci oturumda ise ağrının duyusal katmanları, visseral problemler, manuel terapiler ve ağrının patofizyolojisinin yanı sıra diskojenik ağrı, ulusal ve uluslararası isimler tarafından aktarılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328