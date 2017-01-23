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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİNE TASARIM ÖDÜLÜ!

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde öğrenim gören Ufuk Akkaya, Juniorshow Fuarı’nda birincilik ödülüne layık görüldü.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİNE TASARIM ÖDÜLÜ!
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde öğrenim gören Ufuk Akkaya, Juniorshow Fuarı’nda birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri adeta ödüle doymuyor. Geçtiğimiz günlerde sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda birçok ödüle layık görülen İAÜ öğrencilerinden bir de tasarım ödülü geldi. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Ufuk Akkaya, Bursa’da düzenlenen Juniorshow Fuarı kapsamındaki tasarım yarışmasında birinci oldu.

“BARIŞI HAYAL ET, SEVGİYİ DÜŞLE”

Akkaya, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve BEKSİAD işbirliğiyle hazırlanan Junioshow Fuarı kapsamında düzenlenen Genç Tasarımcılar Yarışması’nda, 1-10 Yaş Kız Çocuk Ürünleri kategorisinde zirveye çıktı. Bu yıl ‘Barışı Hayal Et Sevgiyi Düşle’ temasıyla gerçekleştirilen Genç Tasarımcılar Yarışması’nda 0-1 Yaş Bebek Giysi Ürünleri Kategorisi, 1-10 Yaş Erkek Çocuk Ürünleri Kategorisi ve 1-10 Yaş Kız Çocuk Ürünleri Kategorisinde dereceye girenlere ödülleri Bursa protokolü tarafından verildi.

TOPLAM ON ÖDÜL VERİLDİ

Her kategoriden üç ödül ve bir inovasyon ödülü olmak üzere toplam on ödül verilen yarışmada ödül törenine; Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ticaret Sanayii Odası (BTSO) Meclis Başkanı Remzi Topuk, Bursa Ticaret Sanayii Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

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