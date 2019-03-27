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İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin çalışması kitaba dönüştü

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Mart () - İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Köktener’in editörlüğünde Türk reklam ajanslarının ele alındığı “Örneklerle Reklam Ajansları Türleri ve Örgütsel...

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin çalışması kitaba dönüştü

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Mart () - İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Köktener’in editörlüğünde Türk reklam ajanslarının ele alındığı “Örneklerle Reklam Ajansları Türleri ve Örgütsel Yapıları” adlı kitap okuyucularla buluştu.

Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme tezlerinden üretilen kitapta; Türk reklam sektöründe yer alan ajansların türleri ve örgüt yapıları ile reklam profesyonellerinin gelenekselden yeni nesil reklamcılığa geçiş süreçlerine yönelik bakış açısı ele alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Köktener, “Reklamcılık sektörünün en önemli sermayesi nitelikli insan kaynağıdır. Biz de İAÜ olarak reklamcılık sektörünün gelecek nesillerini yetiştirirken, teori ile birlikte uygulamaya önem veriyor ve öğrencilerimizin hızla değişen sektörün pratiklerinden uzak kalmamasını istiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerin kuramsal bilginin yanı sıra reklam duayenlerinin ve ağırlıklı olarak dijitalle ilgilenen yeni nesil reklam profesyonellerinin görüşlerini yakından takip etmelerini amaçlamaktayız. Bu amaç çerçevesinde yapılan projeler ile Türk reklam sektöründeki farklı ajans türleri bu kitabın içeriğini oluşturmuştur ”dedi.

Kitabın içeriği hakkında

İki bölümden oluşan Eğitim Yayınevi tarafından yayımlanan kitabın ilk bölümünde reklam ajanslarının gelişimi ile sınıflandırılması ve örgüt yapısı ele alındı. İkinci bölümde ise reklam ajanslarının türlerine örnek oluşturan Türkiye’deki global reklam ajanslarından butik ajanslara, yaşayan ilk reklam ajansından, dijital reklam ajanslarına kadar tüm kategorilerdeki ajans yetkililerinin görüşlerine yer verildi. Reklamcılık sektörünün üzerinde sık sık tartıştığı iyi bir reklam ajansının kriterinin ne olması gerektiğinden, ajans türlerinin avantaj ve dezavantajlarının neler olduğuna kadar birçok soruya yanıt arandı. (Fotoğraflı)

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