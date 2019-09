İş ve eğitim dünyasında dijital kimlik dönemi başlıyor

Maltepe Üniversitesi, dijitalleşmede yenilikçi bir adım atarak İngiltere’nin eğitim yazılımı ve çözümleri konusunda lider yazılım şirketlerinden biri olan Klaspad PLC ile iş birliğine imza attı. Bu sayede üniversitenin öğrencileri, mezun olduktan sonra gerek iş dünyasında gerekse ileri eğitim için yapacakları başvurularında kullanabilecekleri yüksek güvenilirliği olan bir tür dijital kimlik elde edecekler.





'Dünyanın yeni güven sistemi' olarak anılan blockchain kullanımının birçok alanda çok önemli fırsatlar sağlayacağı ifade ediliyor. Bu yeni teknolojiyi güvenli kılan en önemli unsur ise kayıtların tek bir yerde saklanmayıp, dünya geneline yayılan yüzlerce, hatta binlerce bilgisayara dağıtılması. Bu sayede, kullanıcılar arasında herhangi bir merkezi otorite sayılabilecek bir yapılanmaya gerek duyulmadan, güvenli, hızlı ve ücretsiz veri aktarımı sağlanıyor.





Bu kapsamda Maltepe Üniversitesi, dijitalleşmede yenilikçi bir adım atarak İngiltere’nin eğitim yazılımı ve çözümleri konusunda lider yazılım şirketlerinden biri olan Klaspad PLC ile iş birliğine imza attı. Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir veri tabanı olarak tanımlanan blockchain sertifikasyonu ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri, mezun olduktan sonra gerek iş dünyasında gerekse ileri eğitim için yapacakları başvurularında kullanabilecekleri yüksek güvenilirliği olan bir tür dijital kimlik elde edecekler. Blockchain’de kayıtlı veriler hiçbir şekilde değiştirilemediği için, bu yolla yüksek düzeyde veri güvenliği de sağlanacak.





DÖNEM SONUNDA TÜM ÖĞRENCİLERE SERTİFİKASYON SAĞLANACAK





“Blockchain artık dijitalleşmenin bir ürünü olarak tüm dünyada uygulanmaya başladı. Türkiye önceleri bu konuda çekimserdi ama şu anda TÜBİTAK’ın destekleri ile bu konuya eğilinmeye başlandı” diyen Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Şafak Gündüz, “Öğrencilerimiz bu teknoloji ile bir tür dijital kimlik kazanacaklar. Yani her mezunumuz diplomasını, aldığı bir kod ile dünyanın her yerinden istenildiği anda takip edilebilecek, üzerinde hiçbir oynama yapılmadan doğrulanmış bir imkanla sunabilme şansı yakalayacaklar. Umut ediyoruz ki bu dönem sonunda tüm öğrencilerimize bu sertifikasyonu sağlayabileceğiz. Blockchain daha çok kripto para dediğimiz finansal para terimi olarak tanınıyordu. Aslında veri saklamaya ihtiyaç duyan her kurumun elde etmesi gereken bir uygulama diye düşünüyoruz. Bu yenilikçi inovatif yaklaşımı üniversitemize kazandırmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.





Sunumların ardından iş birliği anlaşması imzalandı.