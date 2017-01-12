İş hayatına önde başlamak için: Erasmus staj hareketliliği

İş hayatına bir adım önde başlamak için: Erasmus staj hareketliliği



Avrupa’da iş deneyimine sahip olmak için fırsat sunan Erasmus Staj hareketliliğinin başvuruları başlıyor. Erasmus staj hareketliliği sayesinde öğrenciler, Avrupa’da iş deneyimi kazanıyor, dilerlerse hayatlarının geri kalanının orada devam etme şansına sahip oluyor. Erasmus hareketliliğinde Avrupa’ya staj yapmak için giden öğrencilere çalışacakları kurumu bulan ve konaklamalarını organize eden Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, öğrencilerin bu program ile geleceklerine değer kattıklarını belirtiyor.



Avrupa’da farklı bir kültürü tanıma, o kültürün içerisinde yer alma ve iş deneyimi kazanma fırsatı sunan Erasmus staj hareketliliği için başvurulara az zaman kaldı. Avrupa Birliği öğrenci değişim programı Erasmus, öğrencilere Avrupa ülkelerinde okuma şansı ve staj hareketliliği ile Avrupa firmalarında deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Erasmus staja başvuran ve gerekli yeterliliklere sahip öğrenciler, Avrupa’da staj imkanı yakalarken, staj süresi boyunca Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan hibe alabiliyor.



İş hayatında fark yaratmak isteyen ve Avrupa’daki bir ülkede hem dilini geliştirip hem de deneyim kazanmak isteyen öğrenciler Erasmus staj hareketliliğini tercih ediyor. Staj yapmak istedikleri firmayı öğrenciler seçiyor ve kendilerini kabul ettirmeye çalışıyor. Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ise bu süreçte öğrencilerin çözüm ortağı olarak çalışabilecekleri kurum seçeneklerini sunuyor ve konaklayacakları yerleri hazırlıyor.



Öğrencilerin staj yeri ve konaklayacak yer arayışı süreci yavaşlatıyor



Erasmus staj programında öğrencilerin çalışacağı firmayı kendisinin bulması kuralının süreci zorlaştırdığını belirten Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Gökmen Özdemir; “Erasmus staj programına başvuru sürecinde gerek resmi yazışmalar gerekse vize işlemleriyle öğrencilerin ilgilenme zorunluluğu süreci yavaşlatıyor. Bu süreci tamamlayan öğrenciler için ise sonrasında konaklayacak yer sıkıntısı başlıyor. Endless Abroad olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle bu zorlu süreçte öğrencilerin yanında oluyoruz. Çözüm ortaklarımızla öğrencilere staj yapabilecekleri çeşitli firmalar sunuyor, 12 senelik deneyimimizle resmi yazışma ve vize işlem sürecini eksiksiz yürütüyoruz” dedi.



Erasmus staj başvuru şartları her üniversitede değişiklik göstermekle birlikte hibe şartları da değişebiliyor. Öğrenciler Erasmus Staj ile ilgili Erasmus Koordinatörlükleri ile iletişime geçip şartlar hakkında bilgi alabiliyor.

